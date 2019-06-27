27.06.2019 17:04
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Antalya trafiği havadan denetlendi

Antalya trafiği havadan denetlendi

Antalya trafiği helikopter ve insansız hava araçlarıyla denetlendi.

Antalya trafiği helikopter ve insansız hava araçlarıyla denetlendi.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik güveninin ve düzeninin sağlanması amacıyla ilde birçok uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamalar kapsamında,18 - 24 Haziran tarihleri arasında insansız hava araçları ile yapılan denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan 22, seyir halinde cep telefonu kullanan 3, emniyet kemeri takmayan 90, diğer trafik kural ihlallerinde 43 olmak üzere toplam 149 sürücüye 30 bin 853 lira para cezası uygulandı.
Öte yandan, helikopterle yapılan denetimlerde 7, "Seçici Göz" denetiminde de 14 sürücüye muhtelif maddelerden 6 bin 460 lira para cezası kesildi.
Kaynak: AA
Antalya , Güncel

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