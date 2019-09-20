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Antalya trafiği havadan denetlendi

Antalya trafiği seçici göz ve ve insansız hava araçlarıyla denetlendi.

20.09.2019 15:52Antalya trafiği havadan denetlendi
Antalya trafiği seçici göz ve ve insansız hava araçlarıyla denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik güveninin ve düzeninin sağlanması amacıyla ilde birçok uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamalar kapsamında, 19 Eylül'de insansız hava araçlarıyla yapılan denetimlerde, emniyet kemeri takmayan 12, kask takmayan 2, araç muayenesi yaptırmayan 4 olmak üzere 18 sürücüye 2 bin 452 lira ceza uygulandı.
Öte yandan, "Seçici Göz"le yapılan denetimlerde, ise 11 sürücüye muhtelif maddelerden 2 bin 458 lira cezası kesildi.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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