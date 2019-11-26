Haberler » 3. Sayfa » Antalya trafiği havadan helikopter ile denetlendi - Haber

Antalya trafiği havadan helikopter ile denetlendi

Antalya trafiği havadan helikopter ile denetlendi.

26.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:13Antalya trafiği havadan helikopter ile denetlendi
trafiği havadan helikopter ile denetlendi. Denetimlerde 24 sürücüye 4 bin 57 TL para cezası uygulandı.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek" gibi ihlallerin önlenmesine yönelik denetim faaliyetleri sürüyor. Son olarak Antalya-Serik-Manavgat-Alanya Karayolunda "Havadan Özel Trafik Denetimi" yapıldı.

ile yapılan trafik denetimlerinde emniyet kemeri takmayan 17 sürücü, seyir halinde cep telefonu kullanan 6 sürücü ve araç muayenesi olmayan bir sürücü olmak üzere toplam 24 sürücüye 4 bin 57 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Helikopter, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:05 İstanbul trafiğini "makas" atarak birbirine katan magandalar yakalandı
12:04 Çarşaflı kadına hakarete 3 yıl hapis istemi
12:04 Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 kişi adliyede
12:00 Arabuluculuk için gittiği yerde amca oğlunun kurşunuyla hayatını kaybetti
11:59 Mangalda kekik sanıp bonzai kullanmıştı, beraat etti
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:39 Jet Fadıl Caprice Gold inşaatına geldi! Mağdurlar alana akın etti
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:10:48