Haberler» 3. Sayfa» Haber

Antalya trafiği havadan helikopter ve drone denetlendi

Antalya trafiği havadan helikopter ve drone denetlendi, 25 sürücüye 4 bin 478 TL para cezası uygulandı.

03.09.2019 18:42 Antalya trafiği havadan helikopter ve drone denetlendi
Antalya trafiği havadan helikopter ve drone denetlendi, 25 sürücüye 4 bin 478 TL para cezası uygulandı.

Trafik güveni ve düzenin sağlanması amacıyla; denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında ihlallerin önlenmesine yönelik olarak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce havadan özel trafik denetimleri yapıldı. İnsansız Hava Aracı (Drone) ile yapılan denetimde, kırmızı ışık ihlali yapan, toplam 14 sürücüye 3 bin 290 TL para cezası, helikopter ile yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan, toplam 11 sürücüye bin 188 TL para cezası uygulandı.

Denetimler boyunca toplam 25 sürücüye 4 bin 478 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:21   Sokakta iç çamaşırıyla dolaşarak vatandaşı kışkırtan şahsı linç edilmekten polis kurtardı
20:18   Gecenin karanlığında ateşe verip kaçtılar
20:17   Yıkım yapan işçi ölümden döndü
20:16   Dayı yeğen kavgası kanlı bitti
20:09   Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
20:05   'Azot gazı' olayında başhekim ve hastane müdürü de kusurlu bulundu
20:04   Damadın hakaretine dayanamayan hamile yeni gelin otomobilden atladı