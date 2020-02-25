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Antalya trafiği helikopter ile denetlendi

Antalya'da yapılan helikopterli trafik denetiminde 10 sürücüye 2 bin 412 TL idari para cezası uygulandı.

25.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:16Antalya trafiği helikopter ile denetlendi
'da yapılan helikopterli trafik denetiminde 10 sürücüye 2 bin 412 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan bir şahıs yakalandı.

Trafik güveni ve düzenin sağlanması amacıyla otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında gözlenen "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etmek" gibi ihlallerin önlenmesine yönelik olarak Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri görevlilerince Serik- Manavgat- Alanya arası ve Antalya-Mersin Karayolunda helikopter ile denetim yapıldı.

Yapılan trafik denetiminde kırmızı ışık ihlalinden 7, emniyet kemeri takmamaktan 3 sürücüye olmak üzere toplam 10 sürücüye 2 bin 412 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Malatya Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan bir şahıs yakalandı. - ANTALYA

Malatya, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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