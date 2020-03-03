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Antalya trafiği helikopter ve drone ile denetlendi

Antalya trafiği helikopter ve drone ile denetlendi.

03.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:16Antalya trafiği helikopter ve drone ile denetlendi
trafiği helikopter ve drone ile denetlendi. Uygulamada 13 sürücüye toplam 3 bin 144 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik güveni ve düzenin sağlanması amacıyla Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri görevlilerince Antalya-Serik- Manavgat- Alanya Karayolu ile Antalya- Burdur Karayolu ise drone ile denetlendi.

Yapılan helikopter denetiminde seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmaktan 3, emniyet kemeri takmamaktan 2 sürücüye ve drone denetiminde de kırmızı ışık ihlalinden 8 sürücü olmak üzere toplam 13 sürücüye 3 bin 144 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Helikopter, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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3.03.2020 14:56:39