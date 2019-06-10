ANTALYA Trafikte makas atan TIR'ın görüntüsü kamerada

Trafikte makas atan TIR'ın görüntüsü kamerada Antalya
'da bir TIR'ın trafikteki tehlikeli manevraları, bir motosikletin kamerasına yansıdı. Görüntülerden yola çıkan polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Polisi harekete geçiren görüntüler, Antalya'nın Kemer
ilçesi ile Kumluca
ilçesi arasındaki Olimpos
karayolu üzerinde çekildi. Bir motosikletin kamerasına yansıyan görüntülerde, 15 PF 830 plakalı TIR'ın trafikte sürekli şerit değiştirerek tehlikeli manevralar yaptığı anlar yer aldı. TIR sürücüsü, diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Uzun süre tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra hızlanıp makas atarak gözden kayboldu.
Bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyahn görüntülerden yolya çıkan polis, TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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