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"Antalya tropik meyve üssü haline geldi"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın çok önemli bir tropik meyve üssü haline geldiğini bildirdi.

13.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:58
Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın çok önemli bir tropik meyve üssü haline geldiğini bildirdi.
Karaloğlu, ilçesindeki tropik meyve seralarını gezdi, ejder meyvesi hasadı yaptı, muz fidesi dikimine katıldı.
Antalyalı çiftçilerin tropik meyvelere yönelmeye başladığını aktaran Karaloğlu, Gazipaşa ve Alanya ilçelerinin ardından Manavgat, Serik ve Aksu ilçelerindeki seralarda da tropik meyve yetiştirilmeye başlandığını ifade etti.
Artık Aksu'da ejder meyvesinin hasadının yapılabildiğini anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Muz seraları hızla yayılıyor. Türkiye'nin muz ihtiyacı yılda yaklaşık 800 bin ton civarı. Bunun 500 bin tonunu üretebiliyoruz. Antalya'da son 3 yıldır muz serası bakımından ciddi bir gelişme var. Özellikle Manavgat bölgesinde. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde Türkiye'nin iç tüketiminin tamamını, yerli muz olarak üretebileceğiz. Avakoda artık Antalya'nın tescilli meyvesi. İhracatına da başladık. Antalya çok önemli bir tropik meyve üssü haline geldi. Çiftçi, sebze ve meyvenin yanında tropik meyve konusunda da kendisine yeni bir gelir kapısı açtı."

Münir Karaloğlu, Antalya, Aksu, Güncel

Kaynak: AA

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