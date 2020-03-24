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ANTALYA Tüm araçlara ücretsiz araç dezenfektesi

Tüm araçlara ücretsiz araç dezenfektesiAntalya'da koronavirüse karşı aracını dezenfekte ettirmek isteyenler, bu hizmeti sunan servislerin yolunu tuttu.

24.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:18
Tüm araçlara ücretsiz araç dezenfektesi
Antalya 'da koronavirüse karşı aracını dezenfekte ettirmek isteyenler, bu hizmeti sunan servislerin yolunu tuttu. Bir özel servis tüm araç gruplarına 200 liralık dezenfekte işlemini ücretsiz sunmaya başladı.
Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak 14 binin üzerinde insanın yaşamını yitirmesine sebep olan koronavirüs, yayılmaya ve insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Tüm dünyada uzmanlar virüse karşı bir aşı ya da ilaç geliştirmek için çaba harcarken diğer bir taraftan da virüsten ölümlerin önüne geçmek adına bazı önlemler alınıyor. Vatandaşlar yaşadıkları evleri ya da çalışma ortamlarını virüs ve bakterilere karşı ilaçlama ve dezenfekte etmeye yoğun ilgi gösterdi. Özellikle otomobillerini dezenfekte etmek isteyenler de bu hizmeti belirli bir ücret karşılığında sunan servislerin yolunu tuttu.
Antalya'da Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir servis ise bu hizmeti tüm araç gruplarına ücretsiz olarak sunmaya başladı. Kısa sürede servis önünde uzun kuyrukların oluştuğu dikkati çekerken Uludağ Grup yöneticisi Özkan Sümer, kuru buhar, ozon ve klima dezenfektan uygulamasını ücretsiz sunduklarını söyledi. Ekonomik kaygı gütmeden toplum sağlığını düşünerek böyle bir hizmeti sunduklarını kaydeden Sümer, "Bu uygulamanın maliyeti 200 lira ve bunu hiçbir karşılık beklemeden tüm araç gruplarına ücretsiz sunuyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkamadıkları için onlara da bu hizmeti yine ücretsiz sunacağız. Fakat bunu mevcut yoğunluk geçtin sonra yapacağız" dedi.
Yaklaşık 15 dakika süresince araç içerisinde önce kuru buhar ardından ozon ve dezenfekte işlemi uygulanarak tüm araç içi dezenfekte edilmiş oluyor. Uygulamanın ardından kısa süre bekletilen otomobilin dezenfektesini korumasının kullanıma bağlı olarak ortalama 1 ay sürdüğü kaydedildi. ANTALYA Tüm araçlara ücretsiz araç dezenfektesi

Kaynak: DHA

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ANTALYA Tüm araçlara ücretsiz araç dezenfektesi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Antalya, Wuhan, Güncel

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