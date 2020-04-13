Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANTALYA Turistik mekanlar boş kaldı

Turistik mekanlar boş kaldıANTALYA'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bugün de 'evde kal' çağrılarına uydu.

13.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:46
Turistik mekanlar boş kaldı
ANTALYA'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bugün de 'evde kal' çağrılarına uydu. Turistik mekanlar ve boş sokaklar, kedi ve köpeklere kaldı.
Muratpaşa ilçesinde yer alan Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi ve Kapalı Yol gibi turistik yerler boş kaldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ertesi günü sabah saatlerinde Antalyalı genel itibariyle kurallara uydu ve evde kaldı. Koronavirüs öncesinde kalabalık olan şehrin en önemli merkezlerinde, bugün çok az sayıda vatandaşın dışarıda olduğu gözlemlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri ise dışarı çıkan vatandaşları evde kalmaları ve dışarı çıkarken maske takmaları konusunda uyardı.
Şehir merkezinde sessizlik hakim olurken sokakta bulunan kedi ve köpekler boş dükkanların önünde uzanarak günü geçirdi. ANTALYA Turistik mekanlar boş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Turistik mekanlar boş kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:54: Sinop'ta koronavirüsü yenen 8 kişi, alkışlarla uğurlandı - Haber 17:54: Çin'de Kovid-19 aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi - Haber 17:54: Bingöl'de koronavirüsü yenen 15 günlük bebek alkışlarla tabucu oldu - Haber 17:54: Çanakkale'de koronavirüsü yenen 92 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu edildi - Haber 17:52: AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: "Ürününüz tarlada serada kalmayacak" - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler