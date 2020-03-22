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ANTALYA Turistler yasağa rağmen şelaleyi gezdi

Turistler yasağa rağmen şelaleyi gezdiANTALYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanmasına rağmen, tur otobüsüyle Düden Şelalesi'ne turistlerin getirildiği görüldü.

22.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:41
Turistler yasağa rağmen şelaleyi gezdi
ANTALYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanmasına rağmen, tur otobüsüyle Düden Şelalesi'ne turistlerin getirildiği görüldü.
Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüs salgınını engellemek amacıyla aldığı kararlar kapsamında, il genelinde turistik gezi amaçlı, tur operatörleri veya konaklama tesisleri tarafından şehir içinde veya şehirler arasında AVM, kültürel gezi alanları gibi lokasyonlara yerli ve yabancı turistlerin toplu olarak taşınması yasaklandı. Aynı şekilde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği de turist gruplarına yönelik gezileri yasakladı.
Bu karara rağmen, Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alana bir tur otobüsü tarafından getirilen 25-30 kişilik yabancı turist grubunun gezisi görüntülendi. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, evinin balkonundan turist grubunu cep telefonuyla görüntüledi ve 'TÜRSAB'a ihbarımdır' başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, 33 kişilik bir tur otobüsünden inen yabancı turistlerin Düden Park'ta gezintiye çıktığı görülüyor.
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ANTALYA Turistler yasağa rağmen şelaleyi gezdi

Kaynak: DHA

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ANTALYA Turistler yasağa rağmen şelaleyi gezdi
Etiketler : Düden Şelalesi, Antalya, turist, Güncel

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