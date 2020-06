ANTALYA Turistlere gönderilen mektuplar karşılığını buldu

Kaynak: DHA

Turistlere gönderilen mektuplar karşılığını bulduKORONAVİRÜS salgını nedeniyle etkilenen turizm sektörünü normalleşme süreciyle birlikte tekrar canlandırmak isteyen turizmciler, daha önce Antalya bölgesine gelen 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderdi. Bu organizasyona katılan Alanya 'daki turizmciler de farklı ülkeden gelen turistlerin olması dolayısıyla dil seçeneğini arttırarak daha önce buraya gelen turistlere mektup yolladı. Bu mektuplar karşılığını buldu. Almanya, Hollanda ve İspanya'da yaşayan ve daha önce Alanya'ya tatile gelmiş turistler video yollayarak tekrar Alanya'ya gelmek istediklerini dile getirdi.Koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirlerin salgının yayılma hızını azaltması sonrası vaka sayılarının düşmesiyle normalleşme sürecine girildi. Türkiye 'nin özellikle 1 Haziran sonrası aldığı kararlarla uzun süredir kapalı olan plajlar, oteller, kafeler, çay bahçeleri, havuzlar gibi birçok yer sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden açıldı. Türkiye'de yavaş yavaş normalleşme adımları atılırken, turizm sezonunun önce yerli turistle başlaması bekleniyor. Özellikle temmuz ayı sonrası yabancı turistlerin de kontrollü olarak ülkeye gelmesi beklenirken, mayıs ayında Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda alınan karar gereği, bütün otellerin, eski müşterilerine salgın sürecinde evde kalmalarının istendiği, sonrasındaysa Antalya'ya davet edildiği 4 dille hazırlanan #SunAndMore mottolu mektup Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından hazırlandı. Antalya'da başlatılan bu organizasyona Alanya'daki turizmciler de katıldı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Tanıtma Vakfı (ALTAV) öncülüğünde yürütülen projede 4 dille sınırlı kalınmadı. Alanya'ya gelen Polonyalı, İranlı, Finlandiyalı, Hollandalı turistleri de düşünerek hareket eden turizmciler, hazırlanan mektubu daha fazla dile çevirdi. Hazırlanan mektuplar daha önce Alanya'ya gelen turistlere gönderildi.'TÜRKİYE'NİN SAĞLIĞIMIZI KORUMAK İÇİN TÜM TEDBİRLERİ ALDIĞINA EMİNİM'Turizmcilerin gönderdiği mektuplar karşılığını bulurken, Almanya'da, Hollanda'da, İspanya'da yaşayan ve daha önce Alanya'ya tatile gelen turistler video aracılığıyla tekrar gelmek istedikleri belirtti. Almanya'nın Braunschweig şehrinde yaşayan Martina Mic, Alanya'ya çok kez geldiğini ancak bu yıl koronavirüs nedeniyle daha önce rezervasyon yaptırdığı tatilini iptal ettiklerini söyledi. Mic, "Birçok kez Alanya'nın Konaklı bölgesinde tatilimi geçirdim. Maalesef haziran ayındaki tatilimizi iptal ettiler. Ama biz mutlaka eylül veya ekim ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğiz. Türkiye'nin bizim sağlığımızı korumak için tüm tedbirleri aldığından eminim. Ben her zaman çok memnun kaldım. Buradan misafirperverliğiniz için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sağlıkla kalın, tekrar görüşeceğiz" dedi.'TÜRK DOSTLARIMIZI ÇOK ÖZLEDİK'İspanya'nın Valensiya Finestrat şehrinde yaşayan ve daha önce Alanya'da yerleşik olarak da bulunan 65 yaşındaki Anne Owen, "Alanya'ya 2014 yılında yaptığım ilk ziyaretimde daire aldık ve 8 sene boyunca çok mutlu yaşadık. Alanya çok güzel bir şehir, bizlere sunacak harika güzelliklere sahip. Taş ve tahta oymacılığından, uluslararası triatlon, Noel pazarı gibi kültür içeren harika bir atmosfere ve ihtişama sahip. Yerli halk çok yardımsever ve çok cana yakın. Yaşadığımız dönemde edindiğimiz birçok dost ve arkadaşımız oldu. Hepsiyle hala görüşüyoruz. Restoranlar ve servisler harika. Restoranların bazıları için dünyanın en iyileri diyebiliriz. Oteller çok yüksek kalite standartlarında hizmet veriyor. Dim Çayı'nda bir gün geçirmek dünyada yaşanabilecek en büyük güzelliklerden biri. Dim Çayı, Dim Mağarası tek kelimeyle muhteşem. Alanya, mevcut pandemi sürecini çok iyi idare ediyor. Ailevi sebeplerden dolayı Alanya'dan taşındık. Seneye tekrar Alanya'ya gelebilmeyi umut ediyoruz. Bu temiz, muhteşem şehri ve Türk dostlarımızı çok özledik" diye konuştu.'ALANYA BİZİM İKİNCİ MEMLEKETİMİZ'Almanya'nın Bremen şehrinde yaşayan Benedikt Pröhl, Alanya'nın ikinci memleketleri olduğunu vurgularken, şöyle konuştu:"Yaklaşık 10 senedir her sene birkaç haftalığına Alanya'ya geliyoruz. Yani senede birçok defa. Alanya'nın konumundan, konaklamasından, plajlarından ve çevresinden çok memnun kaldık. Alanya'da kendimizi o kadar rahat hissettik ki kendi evimizi bile aldık. İkinci memleketimiz olan Alanya'ya tekrar gelebileceğimiz için çok mutluyuz. Pandemi sürecini yönetmek ve misafirlerin sağlığını korumak konusunda alınan tedbirleri beğeniyoruz. Sağlıklı kalmak için herkes kendince bu konuda ufak da olsa katkı sağlayabilir. Temmuz başı ikinci memleketimiz olan Alanya'ya gelmemize izin verilmesine çok sevindik. Uçak biletlerimizi şimdiden aldık."'TEKRAR ALANYA'DA TATİLİMİ GEÇİRMEK İSTİYORUM'Almanya'nın Frankfurter Main'de yaşayan ve Alman vatandaşı olan Nalan Darendelioğlu, bir sonraki tatili için şimdiden çok mutlu olduğunu dile getirirken, "Yaklaşık 4 sene önce eylül ayında Alanya'ya tatile geldim. Hacet Mahallesi'nde konakladım. Harika ve unutulmaz bir tatildi. Tekrar tatilimi Alanya'da geçirmeyi çok isterim. Pandemi bittiğinde ve Türkiye'nin Covid-19 kapsamında tüm tedbirleri yüzde 100 aldığından emin olduğum zaman, tekrar Alanya'da tatilimi geçirmek istiyorum. Bir sonraki tatilim için şimdiden çok mutluyum" dedi.'İLK UÇAKLA GELECEĞİM'Hollanda'da yaşayan ve yılda en az iki kez Alanya'ya gelen Anja de Jong, yurt dışı uçuşlarının açılmasının ardından ilk uçakla geleceğini söyledi. de Jong, "Ben normal şartlarda Alanya'ya senede 2 defa geliyorum. Bu şu an koronavirüsten dolayı mümkün değil. Türkiye'ye şimdilik uçuş yok. Belki temmuzun ikinci yarısında deniliyor. Dilerim çok yakın bir zamanda mümkün olur. Umarım haziran ayında. Her ne olursa olsun güzel Alanya'ma tekrar gelmek için bir uçuş olursa ilk uçuşla gelirim. Yakında görüşmek üzere" diye konuştu.