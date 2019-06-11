ANTALYA TURİSTLERİN BULUNDUĞU HAMAMDA YANGIN ÇIKTI

ANTALYA'nın Kemer
ilçesinde içerisinde yerli ve yabancı turistlerin bulunduğu hamamın sauna kısmında yangın çıktı. Turistlerin hemen tahliye edildiği yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Kemer'e bağlı Yeni Mahalle Akdeniz
Caddesi'ndeki bir hamamın sauna kısmında saat 12.30 sularında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın sonrası içeri dumanla kaplandı. Hamam çalışanları içerideki yerli ve yabancı turistleri hemen tahliye ederek, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler müşterileri hamamın havuz kısmına güvenli şekilde tahliye etti. İçerideki dumanı da tahliye eden itfaiye ekipleri müşteri bulunup bulunmadığını kontrol etti.
Yangın sırasında oluşan duman kısa süreli paniğe yol açarken, yerli ve yabancı müşteriler de meraklı gözlerle olup bitenleri izledi. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Öte yandan Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri de çevrede alınan güvenlik önlemlerine destek verdi. Yangın nedeniyle hamamda maddi hasar oluştu.
Kaynak: DHA
Kemer
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