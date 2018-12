Antalya Turizm Oscarları Sahiplerini Buldu

15 Aralık 2018 Cumartesi 09:40



Turizm oscarları sahiplerini bulduTurizm sektöründe yönetim kalitesinin önemini vurgulamak amacıyla GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından 2010 yılında başlatılan Quality Management (QM) 2018 Ödülleri sahiplerini buldu. Türk turizminin enlerinin seçildiği oylamaya 99 bin 93 ziyaretçi katıldı.Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin (POYD), 2018 yılı turizm sezonunun sonu nedeniyle Titanic Deluxe Belek Hotel'deki gala gecesinde düzenlenen QM ödül töreninde, sektörün en iyileri ödüllendirildi. Turizm sektörü sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yatırımcılar ve Türkiye 'nin dört bir yanından turizm profesyonellerinin katıldığı gecede, KKTC 'den de sektör temsilcileri yer aldı. POYD'un resmi yayını GM Turizm ve Yönetim Dergisi'nin, iki aşamalı oylama sistemiyle oluşturduğu QM Ödülleri için toplam 99 bin 93 ziyaretçi oy kullandı. Oylama neticesinde 14 dalda 56 farklı kategoride turizmin en iyileri belirlendi.POYD Başkanı Ülkay Atmaca, POYD'un 1992 yılında otelcilik sektöründe profesyonelliği geliştirmek, sektör yöneticileri arasında yardımlaşma ve iletişimi kuvvetlendirmek, sektörün sorunlarına çözümler bulunması, yöneticinin sektördeki gerçek rolünü bulmasını sağlamak ve otel yöneticiliği mesleğini belli bir düzeye getirmeyi amaçladığını söyledi. 2018 yılında konaklama sektörünün en iyi performansı sergilediğine işaret eden Atmaca, şu ana kadar gerçekleşen fuar ve görüşmeler neticesinde ise 2019 yılının da sektör için oldukça verimli geçeceğinin öngörüldüğünü açıkladı.Turizm profesyonelleri olarak Türk turizminin 12 aya yayılması ve bununla birlikte sektörde istihdamın da artırılması için çaba gösterdiklerini anlatan Ülkay Atmaca, 'Turizm emekçilerinin ellerine sağlık. Turizmde bir adım öne çıkanları ödüllendirdiğimiz bu gecede, turizm sektörünün bağbozumundayız. 2017 yılından beri her yıl verdiğimiz bu ödüllerle sektörde kaliteyi vurgulamaya çalışıyoruz. Farkındalık yaratmayı ve yılın en iyilerini ödüllendirerek turizm endüstrisi paydaşlarına ve sektöre hizmet veren kurumsal şirketleri bir araya getirerek birlik ve beraberlik içinde kocaman bir aile olduğumuzu vurgulamak istiyoruz" dedi.HİZMET TEDARİKÇİLERİGecede ödül alanlar şöyle: Türkiye'nin en iyi yönetilen misafir konaklama hizmet ürün inovasyonu, Spectrum Kurumsal Koku Sistemleri. Türkiye'nin en iyi outsource otel servis yönetimi, Securitas. Türkiye'nin en iyi outsource yabancı insan kaynakları yönetimi, ASA Danışmanlık.EĞLENCE HİZMETLERİTürkiye'nin en iyi outsource otel eğlence yönetimi, Ballerini Entertaiment Company. Türkiye'nin en iyi outsource otel show yönetimi, Art Event Group. Türkiye'nin en iyi outsource otel müzik ve eğlence yönetimi, Bad Production. Türkiye'nin en iyi outsource etkinlik yönetimi, Marca Event. Türkiye'nin en iyi outsource animasyon ve party yönetimi, Steps Production. Türkiye'nin en iyi yönetilen luxury hotel parti animasyon yönetimi konsepti, Calista Luxury Hotel. Türkiye'nin en iyi yönetilen etkinlik oteli, Akra Barut. Türkiye'nin en iyi yönetilen çocuk etkinlik oteli Ela Quality Resort Hotel. Türkiye'nin en iyi yönetilen entertainment oteli, Rixos Sungate.SEYAHAT TEKNOLOJİLERİTürkiye'nin en iyi yerli otel yönetim yazılımı, Amonra. Türkiye'nin en iyi acente yönetim yazılımı, Sejour Acenta Otomasyonu. Türkiye'nin en iyi yönetilen otel & seyahat pazarlama dijital acentesi, tatilsepeti.com. Türkiye'nin en iyi dijital itibar ve müşteri ilişkileri yönetimi, Webius Dijital. Türkiye'nin en iyi yönetilen online satış & pazarlama destek firması, İATİ. Türkiye'nin en iyi yönetilen seyahat teknoloji inovasyonu, neredekal.comALTERNATİF TURİZM İŞLETMELERTürkiye'nin en iyi yönetilen alternatif turistik cazibe merkezi, The Land Of Legends/Theme Park. Türkiye'nin en iyi yönetilen çocuk macera ve etkinlik kompleksi, The Land Of Legends/Theme Park.TUR OPERATÖRÜ VE ACENTELERTürkiye'nin en iyi yönetilen iç pazar tur operatörü, ETS Tur. Türkiye'nin en iyi yönetilen iç pazar outgonig tur operatörü, Jolly Tur. Türkiye'nin en iyi yönetilen futbol kamp turizmi acentesi, Fanatik. Türkiye'nin en iyi yönetilen golf turizm acentesi, Bilyana Golf. Türkiye'nin en iyi yönetilen gelişen pazar tur operatörü, Corendon. Türkiye'nin en iyi yönetilen BDT pazarı tur operatörü, ANEX Tour. Türkiye'nin en iyi yönetilen Batı Avrupa pazarı tur operatörü, FTI Meeting Point. Türkiye'nin en iyi yönetilen turistik charter havayolu şirketi, Corendon Airlines.TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTELLERİTürkiye'nin en iyi yönetilen küçük ve butik oteli, Kayakapı Premium Caves-Kapadokya. Türkiye'nin en iyi yönetilen muhafazakar oteli, Selge Beach Resort. Türkiye'nin en iyi yönetilen mice oteli, Granada Luxury Belek. Türkiye'nin en iyi yönetilen mice luxury oteli, Maxx Royal Hotel Belek. Türkiye'nin en iyi yönetilen otel kongre merkezi, Hilton İstanbul Bomonti ve Regnum Carya Golf&SPA Resort. Türkiye'nin en iyi yönetilen spa & wellnes resort oteli, Titanic Deluxe Hotel Belek. Türkiye'nin en iyi yönetilen thermal spa oteli, Akrones Thermal&SPA, Afyonkarahisar. Türkiye'nin en iyi yönetilen kayak oteli, Bof Hotel Uludağ Ski&Convention Resort. Türkiye'nin en iyi yönetilen golf oteli, Gloria Golf Resort. Türkiye'nin en iyi yönetilen resort aile oteli, Maxx Royal Hotel Kemer. Türkiye'nin en iyi yönetilen luxury aile oteli, Maxx Royal Hotel Belek.TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN BÖLGESEL ŞEHİR OTELLERİTürkiye'nin en iyi Doğu Anadolu Bölgesi şehir oteli, Hilton Garden Inn Erzincan. Türkiye'nin en iyi Güneydoğu Anadolu Bölgesi şehir oteli, Divan Gaziantep. Türkiye'nin en iyi İç Anadolu Bölgesi şehir oteli, Limak Ambasador Hotel. Türkiye'nin en iyi Karadeniz Bölgesi şehir oteli, North Point Samsun. Türkiye'nin en iyi Ege Bölgesi şehir oteli, Swissotel Büyük Efes İzmir. Türkiye'nin en iyi Marmara Bölgesi şehir oteli, Rihmond İstanbul.KKTC'NİN EN İYİ YÖNETİLEN OTELLERİEn iyi yönetilen KKTC mice oteli, Elexus Hotel. En iyi yönetilen KKTC resort oteli, Cratos Premium Hotel. En iyi yönetilen KKTC şehir oteli, Merit Lefkoşa Hotel.TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN RESORT OTELLERİTürkiye'nin en iyi yönetilen Ege Bölgesi resort oteli, Hilside Beach Club Fethiye. Türkiye'nin en iyi yönetilen Ege Bölgesi luxury oteli, Mandarin Oriental. Türkiye'nin en iyi yönetilen Akdeniz Bölgesi resort oteli, Limak Atlantis Hotel. Türkiye'nin en iyi yönetilen Akdeniz Bölgesi luxury oteli, Adam&Eve Hotel.ÖZEL ÖDÜLLERTürkiye'nin en iyi otel zincir markası, Stone Hotels. Kalite yönetimi profesyonel özel ödülü, Ramazan Taş. Kalite yönetimi yatırımcı özel ödülü Figen Erkan. Dernek ve birlik başkanı özel ödülü, Firuz Bağlıkaya. Türkiye tanıtımına katkı sunan kişi özel ödülleri ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nuri Bilge Ceylan ve Cengiz Ünder.