Antalya Turizm Sektörü Berlin'e Çıkarma Yaptı

Kaynak: İHA

Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyanın en büyük turizm fuarı olan 53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı başladı. Fuarda Antalya,, Vali Karaloğlu başkanlığında İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar, ATSO Başkanı Davut Çetin, AKTOB Başkanı Erhan Yağcı ve çok sayıda turizm sektör temsilcisi tarafından temsil ediliyor.Dünyanın 186 bölge ve ülkesinden 10 binin üzerinde turizmciyi bir araya getiren Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nın konuk ülkesi bu yıl Malezya oldu. Turizm Fuarı'nın resmi açılışı Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve Malezya Turizm Bakanı Datuk Mohamaddin bin Ketapi tarafından gerçekleştirildi.6-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen ITB'de bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 181 ülkeden 11 bin katılımcı yer alıyor. ITB'ye Türkiye'den 100'ün üzerinde otel, tur operatörü, seyahat acentesi ile turizm alanında faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlar katılıyor.Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye standında dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe'nin tanıtımına ağırlık verilecek. Fuarda Türkiye'de son yıllarda sayıları artan golf merkezlerinin, mavi yolculuğun, termal sağlık turizminin ve bisiklet gibi doğa sporu imkanlarının da tanıtılması hedefleniyor. Türkiye standının açılışı Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılacak. Fuarda bu yıl seyahat ve teknolojik yenilikleri bir araya getiren ürünlerin tanıtımı yapılacak.10 Mart'a kadar açık kalacak olan fuarı 170 bin sektör temsilcisinin ziyaret etmesi bekleniyor. Sabah erken saatlerde fuar alanında Türkiye reyonuna gelen Bakan Ersoy, önce Türkiye'den gelen stantları gezdi. Katılımcı firma temsilcileriyle de kısa süre sohbet eden Ersoy, Türkiye'nin turizm alanındaki atılımlarıyla ilgili açıklama yaptı.Almanya Erken Rezervasyonda Lokomotif OlacakTurizm alanında 2018 yılının beklentilerin üzerinde başarılı bir şekilde geçtiğini söyleyen Bakan Ersoy, aynı sıçramayı 2019'da gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Erken rezervasyonlarda Almanya pazarında büyük artışlar olduğunu bilgisini veren Bakan Ersoy, "Son aldığım rakamlara göre Almanya pazarında erken satışlarda geçen yıla oranla yüzde 58'lik bir artış var. Almanya'nın genelinde ön satış artışı olmamasına rağmen Türkiye'ye yönelik satışlarda ciddi artışlar var"dedi.Direk Tüketiciye Yönelik Tanıtıma BaşladıkGeçtiğimiz yıl Almanya'dan 4,5 milyonun biraz üstünde turistin ülkemize geldiğini söyleyen Bakan Ersoy, "Bizim de beklentimiz 5,6 milyon civarında bir Alman turistin bu sene Türkiye'yi ziyaret etmesi. Şuan gidişat olumlu gösteriyor. Biz bu sene ocak ayı itibariyle sadece Almanya üzerinde değil, Türkiye'ye yolcu veren ülkelerin tamamında ki İngiltere Almanya Rusya Hollanda Ukrayna körfez ülkelerinde bireysel tanıtıma başladık. Direk tüketiciye yönelik yoğun bir şekilde bireysel tanıtıma başladık. Ocak ayı itibarıyla de hem magazin dergilerinde hem ulusal televizyon kanallarında Almanya'nın Türk Hava Yolları ile birlikte yoğun tanıtım kampanyasına başladık. THY tarifeli seferlerinde nisan ayı itibarıyla Antalya, Bodrum Dalaman, İzmir havalimanlarını devreye aldık. Farklılaşma var. Türkiye tanımında faklılaşmaya gidiyoruz" şeklinde konuştu.Yurtdışından özellikle Almanya ve Avrupa'daki kanaat önderleri, editörleri ve Instagram fenomenlerinin etkinliklere davet edileceğini söyleyen Bakan Ersoy, "Onların gözünden Türkiye'yi Almanlara Avrupalılara anlatacağız. Bu da farklı bir ayrışma sağlayacak diye düşünüyorum. Kültür sanat ile ilgili çok farkı bir sisteme geçiyoruz. Kültür-turizm ve kültür-gastronomi etkinliklerimizi birleştiren bir faaliyet alanına giriyoruz. Tabi bunlar çok önceden planlanması gereken aktiviteler. Bu sene ilkini Japonya'da, Kyoto ve Tokyo'da yapıyoruz. Topkapı eserlerini gezen sergileme sistemi var. Topkapı eslerini Tokyo ve Kyoto şehirlerinde sergilemeye başlıyoruz. Eserlerin yanında gastronomik değerlerimizi de sergileyeceğiz. Bunlarla ilgili eventler organizasyonlar yapacağız. Joponya ile ilk uygulamamıza başlıyoruz. Gelecek yıl itibarıyla da Moskova Berlin VE Londra'yı bu kapsam alanı içine almayı düşünüyoruz. Görüşmeler başladı" dedi.Vali Karaloğlu : "Alman turist sayısında 2015 yılındaki rakamların üzerine çıkarız "Turizm Borsası Fuarı'na Antalya'dan da adeta çıkartma yapıldı. Vali Münir Karaloğlu, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar, AKTOB Başkanı Erhan Yağcı, ATSO Başkanı Davut Çetin ve çok sayıda turizm sektör temsilcisi Berlin Fuarı'na katıldı. Antalya'nın sadece denizi kumu ve güneşinin değil, golf başta olmak üzere sportif alt yapısı, tarihi ve kültürel birikiminin de ön plana çıkarıldığı fuarda ilk günden Antalya standları yoğun ilgi gördü. Golf turizmine dikkat çekmek amacıyla kurulan mini golf sahasında ise Vali Münir Karaloğlu sektör temsilcileriyle atış yaptı."Alman turist sayısında 2015 yılındaki rakamların üzerine çıkarız "2018 yılında Türkiye ve Antalya olarak tüm zamanların en iyi sezonunu yaptıklarını hatırlatan Vali Karaloğlu, "Bu yılda da hem ülkemiz hem Antalya rekorlar kıracaktır. Almanya'da fuarda iyi bir hava var. Turizmin en büyük buluşması ITB Berlin Fuarı. Bu sene Almanya ile de en iyi rakamı yakalarız, 2015'in üzerine çıkarız" diye konuştu.Turizme tam destekVali Karaloğlu, Türkiye standında yer alan tüm turizm paydaşlarını ziyaret ederek, başarılı bir fuar diledi. Turizmcilerin fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmeyen Vali Karaloğlu, valilik olarak turizme ellerinden gelen desteği verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini belirtti.Berlin çok önemli bir sahne2018 yılında Türkiye ve Antalya olarak tüm zamanların en iyi sezonunu yaptıklarını hatırlatan Vali Karaloğlu, 2018 yılında gelen başarıyla birlikte Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda turizm hedeflerinin büyüdüğünü ve 70 Milyon turist 70 Milyar Dolar olduğunu hatırlatan Vali Münir Karaloğlu Türkiye'yi hedeflerine taşımada en önemli rolün Antalya'ya düştüğünü ve Berlin Fuarının da Antalya'nın yıldızının parlaması için çok önemli bir sahne olduğuna dikkat çekti.Moral ve motivasyonumuz yüksek2019 yılında da hem ülkemiz hem Antalya'nın yeni rekorlar kıracağına inandığını ifade eden Vali Münir Karaloğlu, fuarda hem Türkiye hem de Antalya için çok iyi bir hava olduğunu belirtip turizmcilerin moral ve motivasyonlarının yüksek olduğuna vurgu yaptı.2019 Aspendos yılı6-10 Mart tarihleri arasında turizm profesyonellerini ve ziyaretçileri ağırlamak üzere kapılarını açan ITB Berlin Fuarı'nda Antalya'nın 2019 hedefleri doğrultusunda Aspendos öne çıkarılıyor.ATSO Başkanı Davut Çetin: "Alman pazarı yükselişte"Berlin'de 10 Mart'a kadar sürecek olan fuarda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası da (ATSO) bir stant ile yer aldı. Başkan Davut Çetin, Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, Yönetim Kurulu Üyeleri Cahit Şahin ve Mustafa Ayanoğlu'ndan oluşan heyet ile Almanya'ya çıkarma yapan ATSO heyeti, Antalya tanıtımı için yoğun çalışmalar yürütüyor.Alman pazarında çok daha büyük potansiyelimiz varFuara ilişkin değerlendirmede bulunan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya turizmi için Avrupa pazarının son derece önemli olduğunu söyledi. Avrupa pazarındaki en fazla turisti Almanya'dan aldıklarını söyleyen Çetin, " Antalya turizmi 2018'de rekorlar kırdı, 13 milyonun üzerinde turist sayısına ulaştı. Bu artışta 4,6 milyon rakamıyla Rusya pazarının baskın olduğunu görüyoruz. Almanya pazarında ise geçen yıla göre yüzde 38 artış kaydedip 2,3 milyon turist sayısına ulaşmamıza rağmen halen 2015'deki 3 milyon rakamının gerisinde olduğumuzu görüyoruz. Alman pazarında çok daha büyük bir potansiyelimiz var. " dedi.Alternatif turizm tanıtımı öne çıkıyorBu yıl sadece deniz-kum-güneş turizmine değil, alternatif turizm imkanlarına da vurgu yaptıklarını hatırlatan Davut Çetin, özellikle doğa sporları, golf turizmi, bisiklet ve tırmanış, kırsal turizm gibi alternatif turizm olanaklarının cazibesinden de yararlanmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Çetin, " ATSO olarak bu yıl, Antalya'da aynı gün içerisinde 4 mevsimin yaşandığını gösteren 'Beyazdan Maviye Kay-Sür-Yüz' adını verdiğimiz bir etkinlik düzenledik. Bu yarışmayı önümüzdeki yıllarda uluslararası arenaya taşımayı hedefliyoruz. Buradaki amacımız kentimizde alternatif turizm olanaklarının da olduğunu göstermek. Turizmin öne çıkan ürünlerinde yapacağımız bu çeşitlendirme inanıyorum ki hem daha fazla turisti kentimize çekecek, hem de sektörden aldığımız katma değeri artıracaktır. Bugün ITB Berlin fuarında şahit olduğumuz yüksek enerji Alman pazarındaki yükselişi gösteriyor. Özel sektör ve kamu dayanışması önümüzdeki süreçte Alman turizminde hem sayı hem de katma değer olarak yeni rekorlara yürüyeceğimize dair güçlü sinyaller barındırıyor." diye konuştu.Muratpaşa ITB Berlin'deMuratpaşa Belediyesi, bu yıl 10 – 13 Ekim tarihlerinde 4'üncüsünü düzenleyeceği Kaleiçi Old Town Festivali öncesi dünyanın en önemli turizm fuarlarından ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'na Kaleiçi'ni taşıdı. Muratpaşa Belediyesi'nin fuarın gerçekleştiği Messe Berlin'deki standı ilk gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ağırladı.Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 53'üncüsü düzenlenen ITB Berlin'de de yerini aldı. 10 Mart'a kadar devam edecek fuarda yaklaşık 2 bin metrekare alanda kurulan Türkiye standı içinde bulunan Muratpaşa Belediyesi, fuarın gerçekleştirildiği Messe Berlin'e tarihi Üç Kapılar ve Kaleiçi surları replikalarından bir stant kurdu.Muratpaşa Belediyesi'nin haritaları, rehberi ve tanıtım kitapçıklarıyla milattan önce 4'üncü yüzyıldan başlayarak günümüze kadar farklı kültürlerce kesintisiz iskan edilen Kaleiçi'ni turizm sektörünün borsası niteliğindeki fuarda tanıtıyor. Muratpaşa Belediyesi, fuarın açılış gününde Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve çok sayıda sektör temsilcisini ağırladı. Fuarda Kaleiçi'nin tanıtımıyla birlikte 3 yıldır başarıyla gerçekleştirilen ve bu yıl 10 – 13 Ekim tarihlerinde 4'üncüsünü düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali'nin de tanıtım ve davetini gerçekleştiriyor.Konyaaltı Belediyesi ITB Berlin Fuarı'ndaANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen ITB Berlin 2018 Turizm fuarında Antalya'yı tanıtıyor.Konyaaltı Belediyesi, Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği' bünyesinde Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen ITB Berlin 2018 Turizm ve Ticaret Fuarı'nda açtığı stantta yüzlerce kişiyi ağırlıyor. Standı ziyaret eden misafirlere Konyaaltı, Döşemealtı ve Antalya tanıtılıyor. Konyaaltı Belediyesi standı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Gürbüz, ITB Berlin Fuarı'nda Konyaaltı Belediyesi standında Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ve birçok turizmciyi ağırladı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ITB Berlin Fuarı'nın Antalya için çok önemli olduğunu belirterek, "Yoğun programlarım nedeniyle bu yıl ITB Berlin'e katılamadım. Ancak, arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapıyor. Özellikle kış turizmini geliştirmek adına tanıtım faaliyetleri sürdürüyoruz. Saklıkent ve Tahtalı Dağı'nda yapacağımız çalışmalarla kış turizmini geliştireceğiz. Dağcılık, yürüyüş, bisiklet ve doğa gibi alternatif turizm faaliyetlerini arttıracağız" dedi. - ANTALYA