Antalya turizmi, 2019'da Rus pazarında tüm zamanların rekorunu kırdı

Dünyada en çok ziyaret edilen şehirler arasında yer alan Antalya 'ya, 2019'da gelen her üç turistten birini Ruslar oluşturdu.AA muhabirinin, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl kente gelen yabancı turist sayısında 2018'e göre yüzde 17,14 artış kaydedildi.Antalya'yı 2019'da tercih eden 15 milyon 644 bin 108 turistin 5 milyon 582 bin 763'ü Rusya 'dan geldi. 2016'da 492 bin 349, 2017'de 3 milyon 796 bin 374, 2018'de 4 milyon 803 bin 860 Rus misafirin geldiği kentte, geçen yıl yüzde 16,21'lik büyümeyle Rusya pazarında tüm zamanların rekoru kırıldı.Son üç yıldır en çok turist gelen ülkeler arasında ilk sırada yer alan Rusya'nın, 2020'de de birinciliğini sürdürmesi bekleniyor. Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 35'ini oluşturan Ruslar, deniz, kum, güneş tatilinin yanında kültür turizmine de önem veriyor.Ürün çeşitliliği Rusların da ilgisini çekiyorProfesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, Antalya'nın dünya çapınca bir cazibe merkezi olduğunu söyledi.Rekorların kırıldığı bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Atmaca, kış mevsiminde de denize girilen Antalya'nın, birçok avantajıyla ön plana çıktığını vurguladı.Geçen sene yakaladıkları büyümeyi 2020'de de sürdürmek için sektörün tüm paydaşlarının yoğun çalıştığını vurgulayan Atmaca, şunları kaydetti:"Erken rezervasyonlarda rakamlar çok iyi, turizmde önemli bir artış bekliyoruz. 2019'da gelen turist sayılarıyla turizmden elde edilen gelir de arttı. 2020'de fiyatların en az yüzde 8-10 artmasını öngörüyoruz. Antalya, dünyada en çok turist ağırlayan kentlerden biri. Bizdeki ürün çeşitliği ve her bütçeye uygun tesislerin olması, Rusların da ilgisini çekiyor. ""2020'de de yeni rekorlar kırılacak" Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay da son 30 yıldır turizmdeki başarıda ülkenin potansiyelinin yanında "her şey dahil" sisteminin de etkili olduğunu bildirdi.Bu sistemin dünyada en iyi Antalya'da uygulandığına değinen Kınay, "Ruslar Antalya'yı çok tercih ediyor ama yakında tüm Türkiye'yi gezme alışkanlığı oluşacak. 2020'de de yeni rekorlar kırılacak. Türkiye, dünya turizminde yıldız bir ülke oldu. 2023 hedefi olan 75 milyon turiste adım adım ilerleyen Türkiye, herkesin olduğu gibi Rusların da vazgeçilmezleri arasında." diye konuştu.Rusya pazarının büyümesi bekleniyorTürkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır da tüm pazarlar gibi Rusya'nın da Türkiye için önemli olduğunu ifade etti.Turizmde aile konseptini de sunduklarını vurgulayan Çorabatır, şunları kaydetti:"Rusya pazarındaki büyümenin 2020'de de devam edeceğini tahmin ediyoruz. Rusya olan ilişkilerimiz en üst seviyede. Ruslar, dünyada aradığı kaliteli hizmeti sadece Türkiye'de buluyor. Her kategoride fiyat sunulmasından dolayı ülkemizi çok tercih ediyorlar. Hem yaz hem kış turizmi için Türkiye'ye geliyorlar. Yazın Antalya'da yoğunluk oluşturan Rus misafirlerimiz, kış için de Uludağ'dan Palandöken'e tüm kayak merkezlerine de yoğun ilgi gösteriyor."