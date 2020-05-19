ANTALYA Türkiye'nin en büyük dönme dolabında ışıl ışıl bayram coşkusu

Türkiye'nin en büyük dönme dolabında ışıl ışıl bayram coşkusuANTALYA'daki Türkiye'nin en büyük dönme dolabı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu ışıl ışıl yansıttı.

ANTALYA Türkiye'nin en büyük dönme dolabında ışıl ışıl bayram coşkusu
19.05.2020 21:45 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:45
Türkiye'nin en büyük dönme dolabında ışıl ışıl bayram coşkusu
ANTALYA'daki Türkiye'nin en büyük dönme dolabı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu ışıl ışıl yansıttı. Dönme dolaba, led ışıklarla Türk bayrağının ay yıldızı yansıtıldı.
Özel gün ve bayramlarda led ışıklarıyla Antalyalıyı selamlayan dönme dolabın ışıkları, bu kez gençler için yandı. 90 metre yükseklik ve 42 kabiniyle Türkiye'nin en büyük dönme dolabı unvanına sahip Aktur Park'taki dönme dolabın gece ışıklandırması, kentin dört bir yanından görüntü. '19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun' mesajının yazıldığı dönme dolabı görenler, fotoğraflarını çekti.
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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