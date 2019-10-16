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Antalya türsab manavgat side btk'da seçim

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Manavgat Side Bölge Temsil Kurulu'nun (BTK) seçimli olağan genel kurulunda Mehmet Uslu yeniden başkanlığa seçildi.

16.10.2019 16:32
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Manavgat Side Bölge Temsil Kurulu'nun (BTK) seçimli olağan genel kurulunda Mehmet Uslu yeniden başkanlığa seçildi.
TÜRSAB Manavgat Side BTK olağan genel kurulu MATSO Otogar Toplantı Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığını TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özden yaptı. Olağan genel kurula Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş da katıldı. Genel kurulda konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özden, kurum olarak TSK'nın ve kahraman Mehmetçiği her zaman desteklediklerini belirterek, TÜRSAB olarak Barış Pınarı Harekatı'nda savaşan kahraman askerlerimizin her zaman yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum. Böyle zor günlerde her zaman birbirimize ihtiyacımız var dedi.
BTK seçimlerinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen birliğin yeni yönetmeliğine göre seçim yapılmasının gerekli olduğunu belirten Özden, TÜRSAB olarak demokratik katılımı ön plana çıkartan yönetim modelimizi görevimizi devraldığımız günden itibaren sürdürüyoruz. Bugün burada seçilen BTK temsilcileriyle uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu.
TÜRSAB Manavgat Side BTK Başkanı Mehmet Uslu da faaliyetler hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından, yaklaşık 300 acentenin bulunduğu Manavgat- Side bölgesindeki temsil kurulunu belirlemek amacıyla tek listeyle gidilen seçimde Mehmet Uslu yeniden başkanlığa seçildi.
Antalya türsab manavgat side btk'da seçim

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Mehmet Uslu, Manavgat, Side, Güncel

Kaynak: DHA

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