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Antalya 'uçan tekme'yle gaspçıyı düşürüp parasını kurtardı

'Uçan tekme'yle gaspçıyı düşürüp parasını kurtardıAntalya'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın (32) bir banka şubesinden çektiği para, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gasbedilmek istendi.

05.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:46
'Uçan tekme'yle gaspçıyı düşürüp parasını kurtardı
Antalya'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın (32) bir banka şubesinden çektiği para, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gasbedilmek istendi. Deniz Tuzlalı şüpheliyi 'uçan tekme'yle düşürüp parasını kurtarırken, kargaşadan faydalanan gaspçı izini kaybettirdi.
Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı, ev almak için biriktirdiği parayı bir banka şubesinden çekerek, başka bir bankanın şubesine yatırmak istedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Tuzlalı'yı takip eden kimliği belirsiz kişi, para dolu poşeti kaparak kaçtı. Hızlı davranan Tuzlalı, şüpheliyi kovalamaya başladı. Banka şubesinin önüne gelen Deniz Tuzlalı, çelme taktığı şüpheliyi düşürdü. Poşetin yırtılmasıyla para etrafa saçılırken, kargaşadan faydalanan şüpheli kaçtı. Deniz Tuzlalı ve çevredekiler parayı topladı.
Parasını kurtarmayı başaran Deniz Tuzlalı, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
EV ALACAKTI
Olay yerine gelen polis ekipleri, Deniz Tuzlalı'yı ifade işlemleri için polis merkezine götürdü. Olayı haber alarak gelen Tuzlalı'nın babası İbrahim Tuzlalı, inşaat işleri yaptıklarını belirterek, Oğlum evlilik hazırlığı yapıyordu. Parayı ev almak için biriktirmişti. Bu nedenle parayı diğer banka şubesine yatıracaktı. Şüpheli oğlumu takip etmiş. Parayı gasbetmeye çalıştı. Oğlum atik davranıp hemen peşinde koşmuş. Şüpheli kaçtı ancak parayı kurtardık dedi.
Diğer yandan olay anı, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli elinde para dolu poşetle koşarken Deniz Tuzlalı'nın tekme atması ve birlikte yere düşme anları yer alıyor.
Antalya 'uçan tekme'yle gaspçıyı düşürüp parasını kurtardı

Antalya, Polis, Kepez, Güncel

Kaynak: DHA


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