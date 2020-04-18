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ANTALYA Üçüncü kez lösemiye yakalanan 'Maskeli Şebnem'e doğum günü sürprizi

Üçüncü kez lösemiye yakalanan 'Maskeli Şebnem'e doğum günü sürpriziAntalya'nın Alanya ilçesinde lösemi hastası Şebnem Köseoğlu (31) için Seksenler dizisi oyuncuları doğum gününde sürpriz videolar yayınlayarak, yeni yaşını kutladı.

18.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:14
Üçüncü kez lösemiye yakalanan 'Maskeli Şebnem'e doğum günü sürprizi
Antalya 'nın Alanya ilçesinde lösemi hastası Şebnem Köseoğlu (31) için Seksenler dizisi oyuncuları doğum gününde sürpriz videolar yayınlayarak, yeni yaşını kutladı. Doğum gününden bir gün önce 3'üncü kez lösemiye yakalandığını öğrenen öğretim görevlisi Köseoğlu'na öğrencilerinden de birçok destek videosu geldi.
Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, dün yeni yaşını kutladı. Doğum gününden bir gün önce kontrole gittiğinden 3'üncü kez lösemiye yakalandığını öğrenen Köseoğlu, bu haberi kendi sosyal medya hesabından, 'Dünyam başıma yıkıldı' notuyla sevenlerine duyurdu. İlk olarak 2018 yılı Eylül ayında lösemiye yakalanan Köseoğlu, yaklaşık 3 aylık kemoterapinin ardından ocak ayında hastalığı yendi. Mayıs ayında rutin kontrolleri sırasında ikinci kez lösemiye yakalandığını öğrenince İstanbul'daki bir hastanede tedaviye başladı. Köseoğlu için sosyal medyada kök hücre bağışı kampanyası başlatılırken, siyasetten spor dünyasına tüm Türkiye bu kampanyaya destek verdi. Köseoğlu için uygun ilik 2019 yılının Kasım ayında bulundu ve 11 Aralık'ta nakil gerçekleştirildi. Ancak üç gün önce hastaneye kontrole giden Köseoğlu yeniden hastalığın nüksettiğini öğrendi.
MASKELİ ŞEBNEM'E MORAL EN SEVDİĞİ DİZİDEN GELDİ
Doğum günü öncesi büyük hayal kırıklığı yaşayan Köseoğlu'na destek öğrencilerinden ve birçok ünlü isimden geldi. Doğum gününde çok sayıda video ve mesaj paylaşılan Köseoğlu, en sevdiği dizi olduğunu belirttiği 'Seksenler' dizisi oyuncularının kendisi için paylaştığı doğum günü videolarını, "Benim gibi bir Seksenler dizisi aşığına olabilecek en minnoş jest" notuyla yayınladı.
Oyuncular Begüm Öner Fersoy, eşi Ceyhun Fersoy, Eray Yasin Işık ve Hakan Bulut, sürekli maske kullandığı için kendisini 'Maskeli Şebnem' olarak da tanımlayan Şebnem Köseoğlu'nun doğum gününü videoyla kutladı. ANTALYA Üçüncü kez lösemiye yakalanan ’Maskeli Şebnem’e doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Seksenler, Antalya, Güncel
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