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Antalya ulaşımına kış düzenlemesi

Antalya Büyükşehir Belediyesince gece seferlerinde kış düzenlemesi yapıldı.

29.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:56Antalya ulaşımına kış düzenlemesi
Büyükşehir Belediyesince gece
seferlerinde kış düzenlemesi yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı toplu ulaşımda
gece seferlerinde kış uygulamasına geçti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kent içi toplu ulaşımda vatandaşların mağdur olmaması için gece seferlerinin kış aylarında
da süreceğini ifade etti.
Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı kararla saat 23.00'de gece seferlerine başlayan araçların kış
boyunca 60 dakikalık aralarla sefere çıkacak. Kalkış ve varış noktalarından çift yönlü olarak
hareket eden araçlar saat 03.00'te son seferlerini yapacak." ifadesini kullandı.
Açıklamada, yolcu yoğunluğuna göre gece seferleri hatlarında da değişiklikler yapıldığı belirtildi.
Bu kapsamda
Varsak-Sarısu güzergahında hizmet sunan VS18 hattı kaldırılarak yerine 44 kilometrelik Varsak-
Fakülte hattı VF01 çalışmaya başladı.
Lara-Fakülte arasında çalışan LF10 hattını da yeniden gece
seferlerine ekledi.
Yoğun olarak kullanılan 58 kilometrelik Konyaaltı-Lara hattı KL08 ile
Otogar-Havalimanı arasında 7/24 çalışan 50 kilometrelik 600 hattı da kesintisiz ulaşım
sunmaya devam edecek.

Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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