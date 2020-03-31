Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANTALYA Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunduANTALYA'da üniversite öğrencisi Emine G. (21), odasında boğazından tabancayla vurularak ölmüş halde bulundu.

31.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:05
Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
ANTALYA'da üniversite öğrencisi Emine G. (21), odasında boğazından tabancayla vurularak ölmüş halde bulundu. Bekçi ağabeyinin tabancası, cansız bedeninin yanında bulunan Emine G.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'nde Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Emine G., uzun süre odasından çıkmadı. Merak eden annesi, odaya girdiğinde kızını kanlar içerisinde yerde buldu. Göreve gitmek içi hazırlanan ve annesinin çığlıkları üzerine odaya koşan bekçi ağabey R.G., hemen 112'yi aradı. Eve gelen sağlık görevlileri, yanında ağabeyine ait beylik tabancası bulunanan genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı inceleme yaptı. İntihar ettiği değerlendirilen Emine G.'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Üniversiteli kızın kesin ölüm neden otopsiyle belirlenecek.
Eve gelen Emine G.'nin yakınları gözyaşı döktü. ANTALYA Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

Haberin Videosu :

ANTALYA Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Haberler
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi
Koronavirüsün tedavisi Türkiye’de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak Haberler
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı Haberler
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek yağdı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya değil Haberler
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil

Son Dakika Güncel Haberleri

12:34: Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri - Haber 12:34: Rize'de 6 yayla evi çığda hasar gördü - Haber 12:34: Kaş ve Korkuteli Belediye Başkanlarından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haber 12:33: Korona virüsü gündelik çalışan kesimi de etkiledi - Haber 12:33: Pütürge'de bir mahalle karantina altına alındı - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 10:58: Meral Akşener, emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı - Ekonomi 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:37: 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti - Haber