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ANTALYA Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu (2)CENAZESİ ALINDIAntalya'da odasında boğazından vurulmuş halde bulunan Emine G.'nin cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

31.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:19
Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu (2)
CENAZESİ ALINDI
Antalya 'da odasında boğazından vurulmuş halde bulunan Emine G.'nin cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazeyi taşıyan görevliler, öncesinde tabutun içine dezenfektan sıktı. Cenazenin, Döşemealtı ilçebsinde toprağa verileceği kaydedildi. Diğer yandan Emine G.'nin, olay öncesi annesini kahve ve muz almak için markete gönderdiği ortaya çıktı. ANTALYA Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya Adli Tıp Kurumu, Antalya, Güncel

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ANTALYA Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
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