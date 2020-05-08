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ANTALYA Üreticiden alınan çiçekler annelere hediye edilecek

Üreticiden alınan çiçekler annelere hediye edilecekAntalya Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle zor günler geçiren çiçek üreticisine destek olacak.

08.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:31
Üreticiden alınan çiçekler annelere hediye edilecek
Antalya Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle zor günler geçiren çiçek üreticisine destek olacak. Üreticileri serada ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, çiçeklerin Büyükşehir Belediyesi tarafından alınıp, Anneler Günü'nde annelere hediye edeceklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren çiçek üreticilerine destek olacaklarını açıkladı. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin ile birlikte çiçek üreticilerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üreticinin durumunu yerinde gördü. ANNELERE HEDİYE EDECEĞİZ
Seraları gezen Başkan Böcek, "Zorlu süreci hep birlikte atlatacağız demiştik. Bugün de üretici arkadaşlarla beraberiz. Salgın nedeniyle hem iç piyasada hem ihracatta sıkıntılar yaşıyorlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak neler yapabiliriz bunu değerlendirmek üzere birlik ve oda başkanlarımız ile üreticilerimizi ziyaret ettik" dedi. Bu süreçten zarar gören ve sıkıntı yaşayan üreticilere Büyükşehir Belediyesi olarak destek olacaklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Üreticiden çiçeklerini alıp, Pazar günü Anneler Günü'nde annelerimize hediye edeceğiz. Hem annelerimizi sevindirip, gönüllerini alacağız, hem de üreticimize destek olacağız" diye konuştu.
Anneler Günü hediyeleri nelerdir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nedir?
ANTALYA Üreticiden alınan çiçekler annelere hediye edilecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Muhittin Böcek, Anneler Günü, Antalya, Güncel, Haber

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