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ANTALYA Üreticiler Demre'yi dezenfekte etti

Üreticiler Demre'yi dezenfekte ettiAntalya'nın Demre ilçesinde Ziraat Odası'nın organizasyonunda toplanan gönüllü üreticiler, Demre'nin her yerini dezenfekte etti.

11.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:55
Üreticiler Demre 'yi dezenfekte etti
Antalya 'nın Demre ilçesinde Ziraat Odası'nın organizasyonunda toplanan gönüllü üreticiler, Demre'nin her yerini dezenfekte etti.
Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, yaptığı organizasyonla traktörleri ve arkasında birer tonluk deposu olan turbo ilaçlama makineleriyle 10 çiftçiyi örgütledi. 10 tonu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 70 tonu Demre Ziraat Odası tarafından temin edilen 80 ton dezenfektan satın alındı. Çiftçiler, Demre Ziraat Odası'nda bir araya geldi. Depolarını dolduran traktörler, ilçe merkezindeki 7 mahallenin cadde ve sokaklarını dolaşarak her yeri dezenfekte etti. Bazı araç sahipleri, traktörün arkasını takip ederek araçlarını dezenfekte etti. Fışkırtılan dezenfektanın evlerin üçüncü katına kadar yükseldiği görüldü. Deposu boşalanlar dönerek deposunu yeniden doldurdu. Öğleden sonraya kadar ilçe merkezindeki 7 mahallede dezenfekte çalışmalarını bitiren çiftçiler, yeniden Ziraat Odası önünde toplandı. Depolarını yeniden dezenfektan ile doldurarak, merkez dışındaki 9 mahallede dezenfekte çalışmalarına çıktı.
Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, Ülkemizde herkes koronavirüsle alakalı sorumluğunu yerine getirirse ancak biz bu hastalıkla baş edebiliriz. Bizler de Demre Ziraat Odası olarak, Demre çiftçisi olarak ilçemizin tüm mahallelerini, sokaklarını dezenfekte ediyoruz. Tüm herkese sağlıklı günler dileriz dedi. ANTALYA Üreticiler Demre’yi dezenfekte etti

Kaynak: DHA

Etiketler: İbrahim Oğuz, Antalya, Demre, Güncel
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