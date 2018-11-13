Antalya Üstgeçit Asansöründe Mahsur Kaldılar

Üstgeçit asansöründe mahsur kaldılar Antalya
'da bindikleri asansörde mahsur kalan 1'i kadın 2 kişi, itfaiye ve asansör görevlileri tarafından kurtarıldı.
Olay öğle saatlerinde Kepez
ilçesi Gazi Bulvarı
üzerindeki üst geçidin asansöründe meydana geldi. Eşref Toy ile Behiye Turba, üstgeçidin asansörü arızalanınca içerde mahsur kaldı. Eşref Toy, polisi ve itfaiye ekiplerini arayarak asansörde mahsur kaldıklarını söyledi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, Toy ile Turba'yı kurtarmak için uzun süre uğraştı. Olay yerine gelen asansörün yetkili servis ekibi, yaklaşık 15 dakikalık uğraşın ardından mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.
Asansörden çıkartılan Eşref Toy, Yaklaşık 1 saattir içerideyiz. Neredeyse havasızlıktan ölecektik dedi. Ayakları ağrıdığı için asansöre bindiğini belirten Behiye Turba ise İnsanlar yapılan hizmetin kıymetini bilmedikleri için hor kullanıyor. Sonra hemen arızalanıyor dedi.