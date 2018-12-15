Antalya Uyku Apnesi Boşanmalara Neden Oluyor

Uyku apnesi boşanma neden oluyor Antalya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Ömer Tarık Selçuk
, uykuda 10 saniyeden fazla nefes durması ve yüksek sesle horlama şeklinde ortaya çıkan 'tıkayıcı uyku apnesi' hastalığının, eşler arasında boşanmaya kadar giden problemlere yol açtığını kaydetti.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Klinik Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Ömer Tarık Selçuk, 'Tıkayıcı Uyku Apnesi' hastalığının görülme sıklığının kadınlarda yüzde 5-6, erkeklerde yüzde 10 olduğunu söyledi. Tıkayıcı Uyku Apnesi'ni 'Uykuda 10 saniyeden fazla olacak şekilde nefesin durması' şeklinde açıklayan Doç. Dr. Selçuk, hastalığın bir toplum sağlığı problemi olduğunu belirtti. Trafik kazalarının büyük bölümünün uyku apnesi nedeniyle meydana geldiğini aktaran Doç. Dr. Selçuk, Çünkü uykusunda yeterince dinlenemeyen hastaların dikkati dağılıyor. Hatta kırmızı ışıkta uyuyan hastalar oluyor dedi. Uykuda rahat nefes alınamadığında, oksijen azaldığı için erken yaşta kalp hastalıkları, beyin felci ve şeker hastalığı gibi sorunların da ortaya çıktığını anlatan Doç. Dr. Selçuk, İyi uyuyamamak ve dinlenememekten dolayı depresyon da sık görülüyor dedi.
EŞLER ARASINDA PROBLEMLERE NEDEN OLUYOR
Hastalığın eşler arasında problemlere neden olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü
Hastalık yüksek sesle horlamaya neden oluyor. Hastalığa bağlı boşanmalar görüyoruz. Cinsel fonksiyon bozuklukları da bu gruptaki hastalarda karşılaştığımız durumlar. Uyku apnesi, üzerinde durulması ve tetkiklerin yapılması gereken bir hastalık. Hastalık daha çok orta yaştaki kilolu erkeklerde görülüyor. Ancak her yaşta rastlanabildiği gibi geniz eti olan çocuklarda bile uyku apnesi görülebiliyor.
7 YILDA 200 HASTAYI AMELİYAT ETTİK
Hastalığın nedeninin üst hava yollarının bazı bölgelerindeki tıkanmalar olduğunu kaydeden Doç. Dr. Selçuk, En çok damak ve dil arkası bölümlerde tıkanıkla seyrediyor. Hastalara poliklinikteki muayenelerinden sonra uyku testi yapıyoruz. Bunun için de hastayı bir gece hastanede yatırıp inceliyoruz dedi. Gerekli tetkiklerin ardından hastaya uyku cerrahisi uyguladıklarını kaydeden Doç. Dr. Selçuk, Hem damak, hem dil bölgesine yönelik cerrahiler var. Ancak biz en çok damak bölgesine yönelik ameliyat yapıyoruz ifadelerini kullandı.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 yılda 200'e yakın uyku apnesi ameliyatı gerçekleştirdiklerini ifade eden Doç. Dr. Selçuk, en çok damak germe ameliyatı yaptıklarını vurguladı. Damak germe tekniğinin hasta konforunun en yüksek olduğu ameliyatlardan biri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü
Damak germe tekniğinde sonuçlar çok yüz güldürücü. Bu teknikte hastaya damak bölgesindeki tıkanıklıkla ilgili genel anestezi altında damak germe ve bademcikleri alma operasyonu yapıyoruz. Damak germe, teknik olarak damağın arka kısmından bir bölümü çıkarmaktır. Böylece damak sallanmadığı için hava yolunu tıkamıyor. Hastayı ertesi gün taburcu edebiliyoruz.
'EŞİM BEN UYURKEN VİDEOYA ÇEKMİŞ'
Uyku apnesinden damak germe ameliyatıyla kurtulduğunu belirten Günay Demirtaş (34), ameliyat olmadan önce çok sıkıntılar yaşadığını anlattı. Horlama, uykudan sık sık uyanma, kalp çarpıntısı şikayetlerinin ameliyattan sonra tamamen ortadan kalktığını belirten Demirtaş, şunları söyledi
Eşim, 'Geceleri uykuda nefesin kesiliyor' dedi. Ben inanmadım. Eşim beni videoya çekmiş. Uyurken horladığımı gördüm. Ayrıca 'hık' diye nefesim kesiliyordu, bunu da gördüm. Sabah
uyanınca kalp çarpıntılarım oluyordu. Gündüz uykusuz hissediyordum kendimi. Ben uyku apnesinin ne olduğunu bilmiyordum. Sonra hastaneye geldim. Uyku odasında kaldım hastalığın teşhisi için. Daha sonra Ömer hocayla tanıştım. Bademcik, küçük dil ve damak germe operasyonu yapıldı. Şu anda gayet iyiyim.
Antalya,Selçuk
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:15