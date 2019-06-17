ANTALYA Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyedeAntalya
'nın Alanya
ve Manavgat
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde bulunan çok sayıdaki daha önceden belirledikleri adreslere 13 Haziran'da eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 2 kilo 653 gram esrar, 149 uyuşturucu hap, 351 gram metamfetamin, 3.36 gram eroin ve saksıya ekili vaziyette 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.Polis
merkezinde işlemleri tamamlanan R.D., D.Ş. ve V.K. operasyonun yapıldığı gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 10 şüpheli ise bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Aynı soruşturma kapsamından daha önce de 11 kişinin tutuklandığı kaydedildi.