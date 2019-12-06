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Antalya uyuşturucu satıcılarından gazetecilere çek alanya yakışıklı görsün

Uyuşturucu satıcılarından gazetecilere Çek Alanya yakışıklı görsünEngin ANAKALANYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

06.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:17
Uyuşturucu satıcılarından gazetecilere Çek yakışıklı görsün
Engin ANAKALANYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis nezaretinde adliyeye getirilen şüphelilerden bazıları gazetecilere poz verirken, bazıları da Çek Alanya yakışıklı görsün, boydan al, yakışıklı çıksın diye seslendi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası geçen salı günü çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda B.Ş., A.R.K., Ö.E., M.Ş., C.D.F., A.A., V.A.S., H.P., V.U., İ.K., T.Y., H.B., AD., İ.B.Ş., B.B., M.Ş., A.Y. ve yabancılı uyruklu R.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda ise 661 gram esrar, 356 gram metamfetamin, 38 gram eroin, 32 adet uyuşturucu hap, 12 gram skunk, 7 kök Hint keneviri, 5 gram toz esrar, 1 adet neurotin maddesi, 100 litre kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.
Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları görüntü alan gazetecilere poz verirken bazıları da Çek Alanya yakışıklı görsün, boydan al yakışıklı çıksın diye seslendi.
Diğer yandan operasyon kapsamında 57 şüpheli hakkında ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Polis, soruşturmada adı geçen 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya uyuşturucu satıcılarından gazetecilere çek alanya yakışıklı görsün

Alanya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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