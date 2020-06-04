ANTALYA Uzatılan karantinaya 'Bizden zarar gelmez' tepkisi

Uzatılan karantinaya 'Bizden zarar gelmez' tepkisiANTALYA'nın Serik ilçesinde 14 günlük karantina süresinin 1 hafta uzatılmasına tepki gösteren mahalle halkı, tekrar polisle karşı karşıya geldi.

04.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:27
Uzatılan karantinaya 'Bizden zarar gelmez' tepkisi
ANTALYA'nın Serik ilçesinde 14 günlük karantina süresinin 1 hafta uzatılmasına tepki gösteren mahalle halkı, tekrar polisle karşı karşıya geldi. İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, 1 saatlik ikna çabasının ardından, mahalle halkını sakinleştirdi. Mahalleli 'bizden zarar gelmez' diyerek, karantinanın kaldırılmasını istedi.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde 14 gündür koronavirüs nedeniyle karantina uygulanıyordu. 15 bin nüfuslu mahallenin 2 bin nüfuslu 15 sokağında uygulanan karantina dün gece itibarıyla sona erecekti. Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu'nun karantinayı 1 hafta uzatma kararının ardından, mahalleli tepki gösterdi. Polis ekipleri, tarafından mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatmak için sıralanan demir bariyerlere gelen mahalleli, kendilerine gerekçe gösterilmeksizin karantinanın uzatıldığını öne sürdü. İşe gitmek isteyenlerin gidemediğini, hastalarının dahi hastaneye götürülmediğini öne süren mahalleli 'bizden zarar gelmez' diyerek, karantinanın kaldırılmasını istedi.
İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ MÜDAHALE ETTİ
Mahalle haltını sakinleştirmek için mücadele eden polis ekipleri yetersiz kalınca bölgeye Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Serik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, 2,5 saatlik görüşmenin ardından sakinleştirdi. Sabah saatlerinde yeniden toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, karara tekrar itiraz etti. Bölgeye ikinci defa gelen İlçe Emniyet Müdürü Karaaslan, megafonla seslendiği halka sorunlarını tek tek çözeceği sözünü vererek yeniden sakinleştirdi. Bölgede polisin bekleyişi devam ediyor. ANTALYA Uzatılan karantinaya ’Bizden zarar gelmez’ tepkisi

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, serik, Güncel, Haber

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