ANTALYA UZATILAN KARANTİNAYA TEPKİ GÖSTEREN BİR GRUP OLAY ÇIKARDI

Uzatılan karantinaya 'bizden zarar gelmez' tepkisi (2)BİR GRUP OLAY ÇIKARDISerik'e bağlı Merkez Mahallesi'ndeki 15 sokakta karantina süresinin 1 hafta uzatılmasına tepki gösteren bir grup olay çıkardı.

04.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:28
Uzatılan karantinaya 'bizden zarar gelmez' tepkisi (2)
BİR GRUP OLAY ÇIKARDI
Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'ndeki 15 sokakta karantina süresinin 1 hafta uzatılmasına tepki gösteren bir grup olay çıkardı. Polisin ikna çabalarına rağmen zaman zaman gergin anların yaşandığı karantina bölgesinde, gruptan bazıları karantinanın kaldırılmasını isteyip, polise taş attı. Bazıları da polisin kurduğu demir bariyerleri aşmaya çalıştı. Atılan taşlar polis araçlarına zarar verdi. Polis grubu dağıtmak için kalkan ve biber gazıyla müdahale etti. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir ve Serik Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, grupla konuşarak, sakinleştirdi. Bölgede polisin bekleyişi devam ediyor. ANTALYA UZATILAN KARANTİNAYA TEPKİ GÖSTEREN BİR GRUP OLAY ÇIKARDI

Kaynak: DHA

Etiketler: serik, Güncel, Haber

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