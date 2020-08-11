ANTALYA Uzun yol şoförlerinin uyuyup uymadığını takograf ele veriyor-2

Uzun yol şoförlerinin uyuyup uymadığını takograf ele veriyor

İSTANBUL'da şehirlerarası otobüsün ölümlü kazaya karışmasının ardından ve şoförün uyuduğu iddiaları üzerine Antalya'da takograf denetimleri artırıldı. Takograf raporunda sürücünün kaç saat direksiyon başında olduğu incelenirken kurallara uymayanlara bin 100 lira ceza kesildi.

İstanbul'da şehirlerarası otobüsün kaza yapması sonucu şoförün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirirken 25 kişi yaralandı. Kazanın ardından şoför Doğan Duygulu'nun uyuduğu iddia edildi. Şoförlerin uzun saatler çalıştığı ve denetlenmedikleri iddialarının ardından gözler turizm kenti Antalya'ya çevrildi. Özellikle turizm sezonu süresince kara ve havayoluyla binlerce tatilcinin geldiği Antalya'da, il emniyet müdürlüğü ve jandarma ekipleri kent giriş ve çıkışlarında denetimleri sıkı şekilde gerçekleştiriyor.

TAKOGRAF RAPORUNDA HER ŞEY ORTAYA ÇIKIYOR

Kente giriş yapılan 7 noktada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ortaklaşa denetimi sürdürüyor. Denetimlerde tüm araçlar hem asayiş yönünden hem koronavirüs tedbirleri açısından hem de trafik kuralları açısından denetleniyor. Kurallara uymayanlara yüksek para cezaları kesiliyor. Kente şehirlerarası otobüslerin bugünlerde çok sık gelmesi nedeniyle Döşemealtı uygulama noktasında trafik ekipleri takograf denetimini sıklaştırdı. Kamyon, kamyonet ve minibüslerin yanı sıra, otobüslerde bulunan takograf cihazında hız, kaç şoförle seyahat edildiği gibi birçok bilgi yer alıyor. Bu bilgileri kısa ve uzun süreli rapor alarak inceleyen ekipler, sürücünün en fazla direksiyon başında olabileceği süre olan 4.5 saati aşıp aşmadığına bakıyor. Seyahat süresince bir sürücü en fazla 4.5 saat otobüs kullanabiliyor ve ardından sürücü belgesini takograf cihazından çıkarıp en az 45 dakika istirahat etmesi gerekiyor. Bu kurala uymayanları ise ağır cezalar bekliyor. KURAL İHLALİNİN CEZASI BİN 100 LİRA

Denetimde tespit edilen kural ihlallerinde sürücü, firma ve otobüsün sahibine ayrı cezalar yazılıyor. Bu cezalar toplamda bin 100 lirayı buluyor. Trafikten sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Cemil Doğan, Antalya'da özellikle yaz aylarında yoğun trafik yaşandığını söyledi. Kentin bütün girişlerinde birkaç uygulama noktasıyla denetlediklerini kaydeden Doğan, "Uzun süreli araç kullanmayı takograf cihazlarıyla denetliyoruz. Türkiye'deki bütün takograf cihazlarını bilen görevli arkadaşlarımız var. Aynı zamanda Antalya'dan çıkış yapan araçları da denetliyoruz. 24 saat süresince bu denetimler oluyor. Araç tek sürücüyle geldiğinde denetimde yakalanırsa hem sürücüye, hem işleten firmaya hem de otobüsün sahibine cezai işlem uygulanıyor. Bin 100 lirayı buluyor bu rakam. Hız sınırını da aşmışsa o da ayrı değerlendiriliyor" diye konuştu.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan ise denetlenen araçlardaki yolculara denetimle ilgili bilgiler verdi. Sürücünün kural ihlalini en iyi gözleyenlerin yolcular olduğunu belirten Çalhan, yolculardan denetlenen araçlardaki sürücülerin bir kusuru olup olmadığını sordu. Antalya'dan İstanbul'a giden otobüsün sürücüsü Murat Yaramış, 24 saat içerisinde 9 saat araç kullanma hakları olduğunu söyledi. Bu kurala dikkat ettiklerini ifade eden Yaramış, "4.5 saatten sonra 45 dakika dinleniyoruz. Sonra bir o kadar daha kullanıyoruz otobüsü. Antalya'dan İstanbul'a iki sürücüyle gidiliyor. İhlal yapma ya da süreyi aşamıyoruz. Her denetimde bu raporu veriyoruz. Uykum gelince hemen istirahattaki arkadaşımı uyandırırım, direksiyona o geçer" dedi.

Diyarbakır'dan Antalya'ya gelen bir başka otobüs şoförü Nihat Gündüz de tüm kurallara en ince detayına kadar uyduklarını söyledi. Gündüz, "İki şoförle geliyoruz. 9 saat sürerek gelebiliyoruz. Uykum gelince hemen değişim yapıyoruz. Kurallara uymak zorundayız" dedi. İstanbul'da meydana gelen kazayla ilgili değerlendirme de yapan Gündüz, kaza yapılan yerden otogara az bir mesafe kaldığını, ancak bir anda uyuklamasıyla kazanın meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.