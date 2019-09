Antalya vali karaloğlu her sene yeni dersliğe ihtiyaç var

Vali Karaloğlu Her sene yeni dersliğe ihtiyaç var Antalya 'nın Manavgat ilçesinde ilkokul ve anaokulu açılışına katılan Vali Münir Karaloğlu, Bütün her şeyimizi tamamlasak, bütün okullarımızı tekli eğitime geçirsek bile, Antalya'nın her sene en az 20 bin yeni öğrenci için yeni dersliğe ihtiyacı var dedi.Manavgat'ta hayırseverler tarafından yaptırılan Gül-Salih Şenli İlkokulu ve Havva Bayaz Anaokulu, Vali Munir Karaloğlu'nun da katıldığı törenle açıldı. Törene Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, diğer davetliler, hayırseverler ve vatandaşlar da katıldı.Vali Münir Karaloğlu, sağlam karakterli, milli ve manevi değerlerle teçhiz edilmiş bir nesil yetiştirip, ülkenin geleceğini onlara emanet etmek istediklerini söyleyerek, Eğitim meselesi ortak derdimiz olmalı. Sadece devletin meselesi, sadece kaymakamın, valinin meselesi olarak eğitim meselesini göremeyiz. Yediden yetmişe hepimizin ortak derdi, ortak sorunu olmalı. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocukları, ülkenin geleceği, beka diyoruz ya beka sorunu, işte eğitimde istediğimiz noktaya gelemezsek gerçek beka sorunuyla o zaman karşılaşırız. Ama biz nesillerimizi sağlam karakterli, milli ve manevi değerlerle teçhiz edilmiş olarak yetiştirirsek, gelecekten kimsenin endişesi olmasın. Onun için eğitim yatırımlarımızı önemsiyoruz, hayırseverlerimizin desteğini önemsiyoruz dedi.Antalya'nın eğitime katkı veren hayırseverler bakımından Türkiye'de birinci ya da ikinci sırada olduğunu belirten Karaloğlu, Son 15 yılda Antalyalı hayırseverlerimizin yapıp milli eğitime bağışladığı eğitim tesisi sayısı 237. Bu büyük bir rakamdır ve 500 milyon liranın üzerinde bunların parasal değeri vardır diye konuştu.Geçen sene Antalya'daki öğrenci sayısının 444 bin olduğunu anlatan Vali Münir Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdüBu seneki öğrenci sayımız 466 bin, yani öğrenci sayımız 22 bin artmış. Nüfus artışıyla veya göçle şehre gelen insanlar bakımından bizim 22 bin öğrencimiz için yeni dersliğe, yeni okula ihtiyacımız var. Bütün her şeyimizi tamamlasak, bütün okullarımızı tekli eğitime geçirsek bile, Antalya'nın her sene en az 20 bin yeni öğrenci için yeni dersliğe ihtiyacı var. Yeni eğitim öğretim yılımız geçen hafta başladı. Antalya'da 466 bin öğrencimiz ders başı yaptı. 33 bin 200 öğretmenimiz var. Yani 500 bin kişilik bir eğitim ordumuz var. Bir taraftan da halk eğitim var, belediyelerimizin açtığı kurslarımız var. Çok ciddi bir eğitim faaliyetimiz var. Antalya'yı eğitim noktasında Türkiye'nin en iyi illeri arasına getirebilmek için bütün arkadaşlarımız, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, milli eğitimde idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz hep beraber bu işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Biz eğitimde öğrenci-öğretmen-veli üçlüsünü tam olarak oturtamazsak başarılı olmamız da mümkün değil. Veliyi mutlaka eğitimin bir parçası haline getirmemiz lazım. Antalya'da veliler, anneler ve babalar eğitimle çok ilgili, bu beni mutlu ediyor.Vali Karaloğlu, konuşmasının ardından hayırsever İbrahim Şenli ile anne ve babasına plaket verdi. Kurdele kesilerek yapılan açılış töreninin ardından sınıfları gezen Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekiler, öğrencilerle sohbet etti ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.Antalya Valisi Munir Karaloğlu, Gül-Salih Şenli İlkokulu'nun açılışının ardından kendisini bekleyen Öger İlköğretim Okulu velileriyle görüştü. Velilerin görevden alınan okul müdürü Saim Yiğen'in yeniden göreve iade edilmesiyle ilgili isteklerini dinleyen Vali Karaloğlu, Biz okul müdürlerini kendi içerisinde bir devinim yapıyoruz. Bir yerde çok uzun süre kalmayı da eğitim açısından bakanlık çok uygun bulmuyor. Ama okul müdürünüzü seviyor olmanız bizim için önemli, eğitimle ilgileniyor olmanız bizim için daha önemli. Çocuklarınızın eğitimi için çıkıp buraya gelmeniz benim açımdan çok daha önemli. İsteklerinizi aldık biz onu değerlendiririz. Merak etmeyin dedi.