Haber, Son Dakika, Haberler

ANTALYA Vali Karaloğlu'ndan koronavirüs yasağına takılan gençlere evlilik izni

Vali Karaloğlu'ndan koronavirüs yasağına takılan gençlere evlilik izniANTALYA'da geçen yıl nişanlanan ve mart ayında yapacakları düğünleri koronavirüs nedeniyle iptal olan çift, 19 yaşındaki gelin adayı sokağa çıkma yasağı kapsamında olması nedeniyle Vali Münir Karaloğlu'ndan yardım istedi.

06.05.2020 21:17 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:19
Vali Karaloğlu'ndan koronavirüs yasağına takılan gençlere evlilik izni
ANTALYA'da geçen yıl nişanlanan ve mart ayında yapacakları düğünleri koronavirüs nedeniyle iptal olan çift, 19 yaşındaki gelin adayı sokağa çıkma yasağı kapsamında olması nedeniyle Vali Münir Karaloğlu'ndan yardım istedi. Sosyal medyadan yapılan yardım talebini cevaplayan Vali Karaloğlu, gençlere nikah kıymaları için 7 Mayıs günü için bir günlük özel izin verdi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde ikamet eden şoför 24 yaşındaki Nedim Kütük ve Muratpaşa ilçesinde ikamet eden Aslınur Gümüş, geçen yıl aralık ayında nişanlandı. Genç çift mart ayında da düğün kararı aldı. Ancak koronavirüs salgının ortaya çıkması nedeniyle iki gencin düğünü iptal oldu. Koronavirüs yasaklarının kalkmasını bekleyen gençler süreç uzayınca sosyal medya üzerinden Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yardım istedi.
Nedim Kütük, Vali Münir Karaloğlu'nu etiketleyerek, 'Sizden başka çaremiz kalmadı sayın valim, lütfen yardımcı olun. Nikah dairesi izinli yazılı belge istiyor. Nişanlımın yaşı 19 olduğu için, lütfen artık yardım edin nikahımızı yapalım. Saygıdeğer valim evlenmek istiyoruz" diye yardım istedi. Vali Karaloğlu ise 'Arkadaşlar sizi arayacak" diye yanıt vererek, iki gencin evlilik işlemlerini yapabilmesi için yaş sınırına takılan 19 yaşındaki Aslınur Gümüş için 7 Mayıs için geçerli 1 günlük özel izin verdi.
Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'evlendirme' amaçlı seyahat izin belgesi gençlere verildi. Yarın sabah evraklarını hazırlayacak iki genç, öğleden sonra da nikah masasına oturacak.
Vali Münir Karaloğlu'na sosyal medyadan yardım istedikten sonra anında yanıt aldığını belirten Nedim Kütük, 'Geçen yıl aralık ayında nişanlandık ve mart ayında da düğünümüz olacaktı. Ama koronavirüs nedeniyle iptal oldu. Nişanlım 19 yaşında olduğu için sokağa çıkma yasağı kapsamına giriyor ve bu yüzden nikahımızı da kıyamadık. Vali Bey'den yardım istedim. Vali Bey sağ olsun hemen geri dönüş yaparak sorunumuzu çözdü. Muratpaşa Kaymakamlığı açık kapı uygulaması üzerinden bir günlük evlendirme amaçlı seyahat izin belgesi verildi. Yarın Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde nikahımız kıyılacak" dedi. ANTALYA Vali Karaloğlu’ndan koronavirüs yasağına takılan gençlere evlilik izni

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisi Sevcan Yaşar’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haberler
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun ’mezar’ paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Haberler
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
New York’ta endişelendiren korona istatistiği: Hastaların yüzde 84’ü dışarı çıkmayanlardan Haberler
New York'ta endişelendiren korona istatistiği: Hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Haberler
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
Haberler››Güncel››ANTALYA Vali Karaloğlu'ndan koronavirüs yasağına takılan gençlere evlilik izni - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:18: Ürdün'den İsrail'in Batı Şeria'da 7 bin konut inşası kararına tepki - Haber 22:18: Bekçiye saldırdığı iddia edilen şüpheli bacağından vurularak yakalandı - Haber 22:16: Rize'de kan bağışı kuyruğu - Haber 22:12: İçişleri Bakanlığından "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" Genelgesi Açıklaması - Haber 22:12: Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Ebu Selim bölgesine düzenlediği... - Haber 21:24: Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı - Haber 21:19: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı - Haber 21:15: Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi - Magazin