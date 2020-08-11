ANTALYA Vali Yazıcı Antalya pandemi konusunda güvenli bir şehir

Vali Yazıcı: Antalya pandemi konusunda güvenli bir şehir

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği koronavirüs tedbirleri ek genelgesi kapsamında Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Işıklar Caddesi üzerinde bulunan restoran, kuyumcu, eczane ve birçok dükkanda denetim yaptı. Yazıcı, "Antalya pandemi konusunda güvenli bir şehir. Tüm dünyayı turizmin başkentine davet ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye geneli sıkı denetim yapılacağını açıklamasının ardından Antalya'da bugün maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı. Işıklar Caddesi üzerindeki denetimlere Vali Ersin Yazıcı, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan katıldı. Denetim yapılan yerdeki müşterilere ve çalışanlara maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları hakkında uyarıda bulundu. Yazıcı, sokaktaki turistlerle de sohbet etti.

'DENETİMLER YAPILIYOR'

Vali Ersin Yazıcı, koronavirüs tedbirleri kapsamında esnafa maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunduklarını açıkladı. Yazıcı, "Şu ana kadar gördüğüm iş yerleri gayet uygundu. Çalışanların kurallara titizlikle uyduğuna bizzat şahit olduk. Tüm dünyaya bir mesaj vermek isterim. Antalya pandemi konusunda güvenli bir şehir. Tüm dünyayı turizmin başkentine davet ediyorum. Güvenli bir şekilde iç huzurla bu şehre gelebilirsiniz. Tüm işletmelerimizin devletin koymuş olduğu kurallara uygun bir şekilde hizmet ürettiğini gözlemliyoruz. Şehrin her noktasında kaymakamlıklarımız, birimlerimiz denetimlerini yapıyor" dedi.

'DÜNYA ŞEHRİYİZ'

Antalya'da denetimlere devam edeceklerini duyuran Ersin Yazıcı, "Biz dünya şehriyiz. Güvenli bir şehre Antalya'ya gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Pandeminin tüm kural ve kaidelerine bu şehirde titizlikle uyulmaktadır" diye konuştu.