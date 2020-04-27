Antalya Valiliği 3 milyon 700 bin maske dağıttı
Antalya Valiliği bugüne kadar 3 milyon 717 bin 711 maske dağıttı.
27.04.2020 21:42 | Son Güncelleme: 27.04.2020 21:42
3 milyon 717 bin maske dağıtıldı
Antalya Valisi Münir Karaloğlu resmi sosyal medya hesabı twitter üzerinden bugüne kadar 3 milyon 717 bin 711 maskenin vatandaşlara dağıtıldığını açıkladı.Vali Karaloğlu paylaşımında, "1 milyon 370 bin 860 maske ise dağıtılmaya devam ediyor. Toplam 5 milyon 88 bin 571 maske vatandaşlarımıza ulaştırılmış olacak. Lütfen kurallara uyalım, evde kalalım, hep birlikte başaralım" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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