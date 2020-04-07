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ANTALYA Valinin talimatıyla kavga edenlere sosyal mesafe cezası

Valinin talimatıyla kavga edenlere sosyal mesafe cezasıANTALYA'da kavgaya karışan 5 kişiye, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

07.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:22
Valinin talimatıyla kavga edenlere sosyal mesafe cezası
ANTALYA'da kavgaya karışan 5 kişiye, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Vali Karaloğlu, "Zaten çok az insanız sokakta. Nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar, ona şaşmak lazım" dedi.
Vali Münir Karaloğlu, dün Muratpaşa ilçesindeki Dokuma semtinde kavgaya karışan 5 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için gerekli cezaların kesilmesi için talimat verdiğini söyledi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olarak bu konuda karaarları olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, "Kavgaya karışan 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesin dedim. Zaten çok az insanız sokakta, nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar ona şaşmak lazım" dedi.
Vali Karaloğlu, alınan her kararın titizlikle uygulanacağını söyledi. ANTALYA Valinin talimatıyla kavga edenlere sosyal mesafe cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, kavga, Güncel

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ANTALYA Valinin talimatıyla kavga edenlere sosyal mesafe cezası
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