Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya Valisi Karaloğlu: 3 can kaybı, 95 vakamız var

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüs salgını nedeniyle Antalya'da 95 vaka ve 3 can kaybı olduğunu açıkladı.

01.04.2020 22:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:58
Antalya Valisi Karaloğlu: 3 can kaybı, 95 vakamız var

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüs salgını nedeniyle Antalya 'da 95 vaka ve 3 can kaybı olduğunu açıkladı. Vali Karaloğlu, Antalya'ya gelmek isteyenleri de uyararak, "An itibariyle Antalya girişlerinde yatığımız kontrollerimizi en üst seviyeye çıkarıyoruz. Seyahat İzin Belgesi ve çok ciddi mazereti bulunmayan hiç kimse Antalya'ya gelmeye kalkmasın" dedi.

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarının yükselmesi ve illere göre vaka ile ölüm sayılarının açıklanmasının ardından özellikle ilk 10'da yer alan illerde endişe yükseldi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu da sosyal medya hesabından Antalya'daki vaka sayılarını açıkladı. Vali Karaloğlu, "Sevgili Antalyalılar, koronavirüs vakasında ilk 10'da değiliz ama bu can kaybımızın olmadığı anlamına gelmiyor. Antalya'mızda 95 korona vakası ve 3 can kaybımız var. Allah rahmet etsin. Vakaları bu seviyede tutmak elimizde. Bunun için lütfen daha fazla tedbir ve daha çok dikkat" dedi.

'İZİN BELGESİ OLMAYAN ANTALYA'YA GELMEYE KALKMASIN'

Antalya'da insan hareketliliğini en aza indirmeye yönelik bugüne kadar Antalya Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbir ve yasaklarla ilgili uygulamalar ve denetimler de artırıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı 'Çok Önemli' başlıklı bir açıklamayla, "An itibariyle Antalya girişlerinde yatığımız kontrollerimizi en üst seviyeye çıkarıyoruz. Seyahat İzin Belgesi ve çok ciddi mazereti bulunmayan hiç kimse Antalya'ya gelmeye kalkmasın. Lütfen herkes şehrinde kalsın, evinde kalsın" ifadelerine yer verdi.

Vali Karaloğlu, Hz. Muhammed'in 'Bir ülkede veba salgını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde salgın varsa oradan ayrılmayın' sözlerini paylaşarak, "Bu tarihi çağrıya uyalım" dedi. Vali Karaloğlu'nun bu çağrısı ve talimatı üzerine hem jandarma hem de Antalya Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Antalya'nın tüm şehir girişlerinde oluşturulan polis noktalarındaki denetimlerini de artırdı ve izin belgesi olmayanları geri çevirmeye başladı.

'REHAVETE KAPILMAYALIM'

Vali Karaloğlu açıklamalarında ayrıca, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın vakalarını açıkladığı on il arasında şükürler olsun Antalya'mız yok. Vatandaşlarımıza rica ediyorum; aman ha rehavete kapılmayalım. Bilakis daha fazla dikkat edelim. İnşallah hep birlikte başaracağız. Bugün aldığımız Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile her ne şekilde olursa olun karayolu, deniz yolu, havayolu Antalya'ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözetim altına alacağız" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Münir Karaloğlu, Koronavirüs, Antalya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Antalya Valisi Karaloğlu: 3 can kaybı, 95 vakamız var - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var Haberler
Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var
Fransa’da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü Haberler
Fransa'da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü
Türkiye’de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu Haberler
Türkiye'de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi’yle ilgili ilk kez konuştu Haberler
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu
Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak yöntemin kriterlerini belirledi Haberler
Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak yöntemin kriterlerini belirledi
Husumetli iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti: Yaralılar var Haberler
Husumetli iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti: Yaralılar var
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul’la ilgili konuştu Haberler
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı? Haberler
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı?

Son Dakika Güncel Haberleri

23:15: Karantinaya alınan 300 kişi daha tahliye edildi - Haber 23:10: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hırvat mevkidaşı ile telefonda görüştü - Haber 23:08: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hırvat mevkidaşı ile telefonda görüştü - Haber 23:08: İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (5) - Haber 23:03: Kocaeli'de kaçak maske imalathanelerine baskın - Haber 22:42: Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var - Haber 22:34: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi - Haber 22:24: Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu - Haber 22:21: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız - Haber 21:59: Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır - Haber