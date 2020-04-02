Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi

Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi (2)İKAMETİ ANTALYA OLMAYAN GERİ ÇEVRİLDİAntalya- Konya Karayolu'nun Manavgat ilçesi Hacıobası mevkiinde bulunan polis jandarma müşterek kontrol noktasında, kontroller bugün en üst seviyeye çıkarıldı.

02.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:09

Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi (2)

İKAMETİ ANTALYA OLMAYAN GERİ ÇEVRİLDİ

Antalya- Konya Karayolu'nun Manavgat ilçesi Hacıobası mevkiinde bulunan polis jandarma müşterek kontrol noktasında, kontroller bugün en üst seviyeye çıkarıldı. Kontrollerde sürücülerin sağlık görevlileri tarafından ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapılıyor. Maske ve eldiven kullanan görevliler, sürücülere hiç değmeden gerçekleştirdikleri kontrollerde özellikle barkod okuyucularla kimlikleri okutuyor. Kontrollerde sürücülerinin ikametgahı Antalya olmayan otomobiller geri döndürülüyor. İkametgahı Antalya olan ancak şehir dışından gelen otomobillerdekilere ise 14 günlük karantinada kalacaklarına dair belge imzalatılıyor. Belge imzalayan vatandaşlara, görevliler, karantina kurallarını ihlal etmeleri durumunda para cezası uygulanacağını söylüyor. Kontrollerde, ticari araçların seyahat geçiş belgeleri kontrol edilerek girişlerine izin veriliyor.

Kontroller sırasında zaman zaman geriye döndürülen vatandaşlarla görevliler arasında tartışma yaşandı. Diğer illerden gelen vatandaşlar çok kısa süreli işleri olduğunu, hemen geriye döneceklerini ya da bir akrabalarını görüp döneceklerini söylerken, görevliler kararın kesin olduğunu belirterek, girişlere izin vermedi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Konya, Güncel

Haberin Videosu :

Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı Haberler
İtalya'daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor Haberler
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor
Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye sonunda bunu yaptı Haberler
Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye sonunda bunu yaptı
Taşçıoğlu’nun vefat haberi Bakan’a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş Haberler
Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan'a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüsle mücadele mesajı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı
Türkiye’de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Haberler
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar

Son Dakika Güncel Haberleri

19:24: Polis çağırarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı - Haber 19:24: Umre için biriktirdiği parasını bağışlayan küçük kıza Elazığ Valisi'nden sürpriz - Haber 19:24: Yaşlılar için "3.Yaş TV ve 3.Yaş Üniversitesi Projesi - Haber 19:22: 81 yaşındaki emekli, maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı - Haber 19:22: PTT şubelerinde 1000 lira kuyruğu - Haber 18:56: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı - Haber 18:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır - Haber 18:22: Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber