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Antalya Valisi Karaloğlu: "Ceza yazmaktan çekinmeyelim" Açıklaması

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğunluğu azaltma noktasında parklarda, banklarda keyfi olarak oturanlara ceza yazmaktan çekinilmemesini, yerleşik yabancıların da kurallara uymasını istedi.

04.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:20
Antalya Valisi Karaloğlu:
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğunluğu azaltma noktasında parklarda, banklarda keyfi olarak oturanlara ceza yazmaktan çekinilmemesini, yerleşik yabancıların da kurallara uymasını istedi.
Vali Karaloğlu, video konferansla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik İl Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, vali yardımcıları ve 19 ilçe kaymakamının katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.
Koronavirüs tedbirlerinin değerlendirildiği video konferans toplantısında konuşan Karaloğlu, Antalya'nın Türkiye için de önemli olduğunu, bunun için tedbirlerin sıkı uygulanacağını belirtti.
Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için sokaklardaki yoğunluğun mutlaka azaltılması gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Bu yoğunluğu azaltma noktasında parklarda, banklarda keyfi olarak oturanları uyaralım ve ceza yazmaktan çekinmeyelim. Bu kararları ve kuralları artık duymayan kalmadı, tehlikesini de bilmeyen yok. Bizim amacımız ceza yazmak değil ama vatandaşımız da kendi sağlığını ve toplum sağlığını düşünmüyorsa, hala keyfi olarak gezmeye devam ediyorsa ona da ceza yazmamız gerekiyor. Gençler de keyfi olarak gezmesin, park ve bahçelerde oturmasın. Kimse kuralları suistimal etmesin. Hala ciddiye almayanlara ceza yazalım. Kimsenin keyfi olarak toplum sağlığını riske atmasına müsaade etmeyelim. İlçelerde dahil olmak üzere ne kadar hareketi azaltırsak bu salgını bertaraf etmemiz o kadar kolaylaşır."
"Yabancılar da kurallara uyacak"
Özellikle Alanya ve Konyaaltı ilçelerinde yoğun olan yerleşik yabancıların da kurallara uyması noktasında uyarılarda bulunulmasını isteyen Karaloğlu "Onlara da kuralları anlatalım yabancılar da kurallara uyacak. Özellikle İranlılar ve Ruslarla ilgili vatandaştan çok şikayet geliyor. 'Biz önlemlerimizi alıyor, evimizde kalıyoruz ancak onlar sokakta geziyor' diyorlar. Yerleşik yabancılarımızın da kurallara uymalarını sağlayalım." ifadesini kullandı.
Seyahat izin belgesi verilirken mutlaka genelgeye uyulması gerektiğine değinen Karaloğlu, geçerli mazereti olmayan kimseye seyahat izin belgesi verilmemesi noktasında kaymakamlara talimat verdi.
Toplum Yararına Programlar (TYP) personelinin de Vefa Destek Gruplarında yardımcı personel olarak alınabileceğini anlatan Karaloğlu, polis ve jandarmanın görevi arttığı için öğretmenlerin, okul müdür ve yardımcılarının, imamların, müftülük personelinin de vefa destek gruplarında görevlendirilebileceğini bildirdi.
Antalya'ya giriş ve çıkışlarda kontrolün devam ettiğini, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar kıyılarda Sahil Güvenlik ekiplerinin drone ile kontrol ettiğini vurgulayan Karaloğlu, 13 uygulama noktasında da kontrollerin sorunsuz sürdüğünü bildirdi.
Karaloğlu, Antalya'ya ara yollardan girmeye çalışanların yakalanmasını ve cezai işlem uygulanmasını istedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Münir Karaloğlu, Koronavirüs, Antalya, Güncel
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