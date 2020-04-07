Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya Valisi Karaloğlu hayırseverin bağışladığı gıdaları paketledi Açıklaması

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hayırseverin bağışladığı 5 bin gıda kolisinin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yapılan paketlenme çalışmasına destek verdi.

07.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:48
Antalya Valisi Karaloğlu hayırseverin bağışladığı gıdaları paketledi Açıklaması
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hayırseverin bağışladığı 5 bin gıda kolisinin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yapılan paketlenme çalışmasına destek verdi.
Vali Karaloğlu, ANFAŞ Fuar Merkezinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğini, bu kapsamda bazı yasak, kısıtlamalarının uygulandığını hatırlattı.
Yasak ve kısıtlamalar nedeniyle İçişleri Bakanlığının talimatıyla oluşturulan Vefa Destek Grupları'nın evlerinden çıkamayanlara yardımcı olduğunu anımsatan Karaloğlu, "Bugün 19 ilçemizde Vefa Destek Gruplarımız çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal istikrar programı kapsamında Antalya'da 38 bin vatandaşımıza biner lira yardım dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz." dedi.
Vatandaşların nakdi yardım dışında gıda yardımına da ihtiyaç duyduğuna değinen Karaloğlu, kent merkezi olmak üzere bütün ilçelerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla gıda dağıtımının yapıldığını dile getirdi.
"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın talebi telefonla alınacak"
Karaloğlu, kent merkezi ve ilçelere 2 bin 500 gıda yardım kolisinin dağıtıldığını belirterek, şunları ifade etti:
"Bir hayırseverimiz olan Nergis Cömertoğlu Hanımefendi Antalya'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5 bin paketle destek verdi. Bu bağışla birlikte 7 bin 500 yardım paketini inşallah ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Vatandaşlarımızın talebi telefonla alınacak. Hiç kimse sosyal yardımlaşma vakıflarımızın önüne gelmesin. Vatandaşlarımızı telefonla taleplerini iletecekler, ilçe kaymakamlıklarımız, sosyal yardımlaşma vakıflarımız vatandaşımızın ihtiyacını gidermeye çalışacak. Buradaki 5 bin yardım kolisi de bu şekilde dağıtımı yapılacak."
Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Karaloğlu, "Antalya'da mücadelemiz devam ediyor, kesinlikle gevşemek yok. Eğer biraz gevşersek önünü alamayız. İnşallah vatandaşımızın desteğiyle bunu atlatacağız." dedi.
Konuşmalardan sonra Karaloğlu ve hayırsever Nergis Cömertoğlu, gıdaların paketlenmesine yardım etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Antalya Valisi Karaloğlu hayırseverin bağışladığı gıdaları paketledi Açıklaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis’te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride’nin gülümseten ’korona’ videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu Haberler
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu

Son Dakika Güncel Haberleri

16:06: Eskişehir'de sokaklar uyarı ve çağrılara rağmen doldu - Haber 16:06: Korona virüs tedbirleri alarak nikah kıydılar - Haber 16:06: Ateşi yüksek çıkınca oğlunun kaçırmaya çalıştığı hasta, karantinaya alındı - Haber 16:06: İngiltere Başbakan Johnson'da "zatürre görülmediği" açıklandı - Haber 16:06: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI KOLONYA VE MASKELERİN DAĞITIMI BAŞLADI - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 15:08: Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 14:36: Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 13:57: Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi