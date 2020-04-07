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Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'gevşemeyin' çağrısı

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, kentte alınan koronavirüs önlemleri ve salgının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

07.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:29
Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'gevşemeyin' çağrısı

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, kentte alınan koronavirüs önlemleri ve salgının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Karaloğlu, "Bugüne kadar aldığımız kararlara vatandaşlarımıza titizlikle uymalarından dolayı teşekkür ederim. Şu anda mücadelemiz devam ediyor. Kesinlikle gevşemek yok. Mücadele bitti, insanımız sokağa çıkabilir diyene kadar kurallara uymamız lazım. Eğer biraz gevşersek, önünü alamayacağımız noktaya gelir. Şu anda mücadelemiz iyi gidiyor" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın dağıttığı yardım paketlerinin bazılarını, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlediği basın toplantında kendi elleriyle hazırladı. İçeriğinde bir evin ihtiyacı olan salçadan, pirince, makarnadan, zeytine, yağdan bakliyata kadar tüm gıda maddelerini barındıran 7 bin 500 koli ihtiyaç sahipleri için yola çıktı. Kolilerin 2 bin 500'ünü il merkezindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hazırlarken, 5 bin koliyi ise hayırsever Nergis Cömertoğlu bağışladı.

7500 PAKET YOLA ÇIKTI

65 yaş ve üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağının getirildiğini hatırlatan Vali Münir Karaloğlu, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturduklarını söyledi. Bu grupların, evinden çıkamayan ve özellikle yalnız yaşayanlara yardım ettiğini kaydeden Vali Karaloğlu, 19 ilçede çalışmaların başladığını söyledi.

Sosyal istikrar programı kapsamında Antalya'daki 38 bin vatandaşa 1000'er lira nakdi yardım yapıldığını ifade eden Vali Karaloğlu, gıda yardımlarına da devam ettiklerini söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gıda yardımı yapılması hususunda bir kaynak aktarıldığını anlatan Münir Karaloğlu, "İl merkezindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız 2 bin 500 paket yardım kolisi hazırladı. Buna destek olarak Nergis Cömertoğlu da hayırsever olarak 5 bin paket bağışta bulundu. Bugün toplamda 7 bin 500 paket yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.

'GEVŞERSEK ÖNÜNÜ ALAMAYIZ'

Vali Karaloğlu, yardıma muhtaç olanların kesinlikle evlerinden dışarı çıkmamalarını telefonla ilçe kaymakamlıkları ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ulaşmalarının yeterli olduğunu söyledi. Münir Karaloğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ardından kentin genel durumuyla ilgili de açıklama yaptı. Şu ana kadar alınan tedbirlere vatandaşların büyük titizlikle dikkat ettiğini kaydeden Vali Karaloğlu şöyle konuştu:

"Koronavirüs mücadelesiyle ilgili bugüne kadar aldığımız kararlara vatandaşlarımıza, titizlikle uymalarından dolayı teşekkür ederim. Şu anda mücadelemiz devam ediyor. Kesinlikle gevşemek yok. Mücadele bitti insanımız sokağa çıkabilir diyene kadar kurallara uymamız lazım. Eğer biraz gevşersek önünü alamayacağımız noktaya gelir. Şu anda mücadelemiz iyi gidiyor."


Kaynak: DHA

Etiketler: Münir Karaloğlu, Koronavirüs, Antalya, Güncel
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