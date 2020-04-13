Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya Valisi Karaloğlu'ndan "koronavirüs şaka değil" uyarısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir şaka olmadığı uyarısında bulundu.

13.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:44
Antalya Valisi Karaloğlu'ndan
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir şaka olmadığı uyarısında bulundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birimizin sağlığı, hepimizin sağlığı" ifadelerini kullanan Karaloğlu, bir süredir mücadele edilen ve acı reçetesiyle yüzleşilen koronavirüs ile mücadelenin devam edeceğini belirtti.
İlk günden bu yana her türlü tedbirlerin alındığını vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Bu belayı bertaraf edene kadar da uygulamaya devam edeceğiz. Çok şükür, bugüne kadar iyi bir süreç yaşadık. Virüsün yayılmasını engelleme noktasında, birlikte büyük ölçüde başarılı olduk. Ancak, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesinde ve yasağın ardından sokaklarımızdan ve alışveriş merkezlerinden gelen görüntüler gösterdi ki alınan tedbirlerle ilgili kimi vatandaşlarımızın aşırı ve yersiz tepki verdiğini, kimilerinin ise fazla duyarsız davrandığını müşahede ettik, ediyoruz. Korona denilen sinsi düşmanla savaşımız, bıçak sırtı mücadelemiz devam ediyor."
Karaloğlu, virüsün seyrine göre yeni tedbirler almaya devam edeceklerini aktararak, "Koronavirüs bir şaka değil. Gerçek, sıra dışı, tehlikeli bir durum. Lütfen, ilan edilen tedbirlere kulak verelim. Sosyal mesafeye uyma, maske takma kurallarına uyalım. Mecburiyetimiz yoksa mutlaka evde kalalım. İnşallah, en kısa sürede, birlikte bu belayı bertaraf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Münir Karaloğlu, Koronavirüs, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
CHP’yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haberler
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'koronavirüs şaka değil' uyarısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:56: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Irak'taki yeni hükümete ilişkin açıklama Açıklaması - Haber 20:56: Çin'in Liaoning uçak gemisi Pasifik Okyanusu'na açıldı - Haber 20:54: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Yunan Bakan'ın iddialarına yanıt - Haber 20:54: Adıyaman'da yaşlı adamın tarlasını imam sürdü - Haber 20:52: Kulp'taki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı - Haber 20:29: Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:09: Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler