Antalya Valisi Karaloğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na aile olarak birer maaş bağışladıklarını bildirdi.
31.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 00:00
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na aile olarak birer maaş bağışladıklarını bildirdi.
Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulunan Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Karaloğlu ailesi olarak birer maaşımızı bağışlayarak katılıyoruz.İmkanı olan her Antalyalıyı kampanyayı desteklemeye davet ediyorum."
Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulunan Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Karaloğlu ailesi olarak birer maaşımızı bağışlayarak katılıyoruz.İmkanı olan her Antalyalıyı kampanyayı desteklemeye davet ediyorum."
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Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel