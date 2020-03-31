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Antalya Valisi Karaloğlu'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na Karaloğlu ailesi olarak bir aylık gelirlerini bağışladıklarını açıkladı.

31.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:32
Antalya Valisi Karaloğlu'ndan
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na Karaloğlu ailesi olarak bir aylık gelirlerini bağışladıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Korona virüsü ile mücadele kapsamında "Milli Dayanışma Kampanyası" başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışladığı ve "Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler çığ gibi büyüdü.

Antalya Valisi'nden bağış

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'da "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek oldu. Vali Karaloğlu sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Karaloğlu ailesi olarak birer maaşımızı bağışlayarak katılıyoruz. İmkanı olan her Antalyalıyı kampanyayı desteklemeye davet ediyorum. Biz bize yeteriz Türkiyem" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

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