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Antalya Valisi Karaloğlu: "Pazar yerlerimizde koronavirüs tedbirlerini artırıyoruz"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "pazar yerlerinde sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulmadığını üzülerek görmekteyiz.

14.04.2020 23:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:14
Antalya Valisi Karaloğlu:
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "pazar yerlerinde sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulmadığını üzülerek görmekteyiz. Bundan böyle, pazar yerlerimizde koronavirüs tedbirlerimizi artırıyoruz." dedi.
Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyarılara rağmen pazar yerlerinde sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulmadığına dikkati çekti.
Ünlem işareti koyarak paylaşımlarını yapan Karaloğlu, "Sevgili Antalyalılar, defaatle uyarmamıza rağmen pazar yerlerinde sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulmadığını üzülerek görmekteyiz. Bundan böyle, pazar yerlerimizde koronavirüs tedbirlerimizi artırıyoruz." ifadesini kullandı.
Karaloğlu, "Sosyal mesafeni koru, maskesiz çıkma ve sosyal izolasyona dikkat" etiketlerini kullandığı paylaşımında şunları kaydetti:
"Bu süreçte pazarlarımızda sebze, meyve, tahıl, bakliyat ve temizlik malzemesi dışında herhangi bir ürün satmayalım. Tezgah mesafesini en az üç metre olmasına, müşteri sayısının esnaf sayısının iki katını geçmemesine, maskesiz alışveriş yapmamaya dikkat edelim. Pazar esnafımızı ve vatandaşlarımızı sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum. Bunun için kolluk kuvvetlerimiz ve zabıtamız görev başında olacak ancak lütfen hepimiz öz denetimimizi yapalım. Hem kendimizi hem birbirimizi koruyalım."

Kaynak: AA

Etiketler: Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Güncel
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