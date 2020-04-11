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Antalya Valisi Karaloğlu sokağa çıkma yasağından "istisna tutulacak"ları açıkladı Açıklaması

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, arıcılık yapanlar, hayvanlarını otlatan çobanlar, barınaklarda hayvan besleyen gönüllüler ve ihtiyaç için köpeklerini dışarıya çıkaranların sokağa çıkma yasağından istisna olduğunu bildirdi.

11.04.2020 21:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:12
Antalya Valisi Karaloğlu sokağa çıkma yasağından

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, arıcılık yapanlar, hayvanlarını otlatan çobanlar, barınaklarda hayvan besleyen gönüllüler ve ihtiyaç için köpeklerini dışarıya çıkaranların sokağa çıkma yasağından istisna olduğunu bildirdi.

Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, herkesin evde kalacağına inandığını vurguladı.

Ancak bazı kesimlerin bu sokağa çıkma yasağı kapsamının dışında tutulduğunu belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bal üreticilerimiz, araç ve ekipmanlarını dezenfekte ederek kovanlarını sezonluk mahallerine taşıyabilecekler. Mecburen hayvanlarını otlatan çobanlarımız, barınaklarda bulunan hayvanları beslemek isteyen gönüllülerimiz ve ihtiyacı için köpeğini kapısının önüne çıkaran vatandaşlarımız istisna. Kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve sahada görev yapan kolluk kuvvetlerimizden bu tür mecburiyeti olan vatandaşlarımızı istisna olarak değerlendirmelerini ve kolaylık sağlamalarını rica ederim."

Kaynak: AA

Etiketler: Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Güncel
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