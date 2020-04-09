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Antalya Valisi Karaloğlu: "Yerleşik yabancılar da artık 'evde kal' çağrılarına uyuyor"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlardan "Biz evde kalıyoruz, yabancılar sokakta geziyor" şikayetleri aldıklarını belirterek, "Vatandaş turist midir, yerleşik yabancı mıdır onu çok ayıramıyor.

09.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:50
Antalya Valisi Karaloğlu:
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlardan "Biz evde kalıyoruz, yabancılar sokakta geziyor" şikayetleri aldıklarını belirterek, "Vatandaş turist midir, yerleşik yabancı mıdır onu çok ayıramıyor. Sokakta gördüğü her yabancıyı turist zannediyorlar." dedi.
Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla kentte sıkı tedbirler aldıklarını söyledi.
Kurdukları Vefa Sosyal Destek Grubunun yoğun mesai yaptığını anlatan Karaloğlu, 112 Çağrı Merkezini arayıp destek isteyenlerin yardımına yerli yabancı ayrımı yapmadan koştuklarını aktardı.
Sokağa çıkmasına kısıtlama getirilenlerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Karaloğlu, Antalya'da ikamet eden herkesi Türk vatandaşı gibi gördüklerini dile getirdi.
"Her yabancıyı turist sanmayın"
Karaloğlu, "Bir dönem bu konuda çok fazla şikayet aldık. Vatandaş turist midir, yerleşik yabancı mıdır onu çok ayıramıyor. Sokakta gördüğü her yabancıyı turist zannediyorlar. Hala 'Antalya'da turistler sokakta geziyor' diye şikayetler oluyor ama onlar turist değil. Antalya'da 120 bin yabancı 12 ay burada yaşıyor. Artık onlar için doğdukları memleketleri tatil yeri, burası asıl memleketleri oldu. Çünkü 12 ay burada ikamet ediyorlar." ifadelerini kullandı.
Özellikle İranlı ve Ruslarla ilgili çok şikayet geldiğini ve yaptıkları uyarıların ardından sokakta dolaşmalarının kesildiğini vurgulayan Karaloğlu, "Yerleşik yabancılar da artık 'evde kal' çağrılarına uyuyor." diye konuştu.
Vali Karaloğlu, polis ve jandarmanın cadde ve sokaklarda Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinde de "Sokağa çıkmayın, evde kalın" uyarıları yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, turist, Güncel
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