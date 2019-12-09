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Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "Antalya 2 yıl sonra Türkiye'nin en büyük muz üreticisi haline...

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın, iki yıl sonra Türkiye'nin en büyük muz üreticisi haline geleceğini bildirdi.

09.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:24Antalya Valisi Münir Karaloğlu:
Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın, iki yıl sonra 'nin en büyük muz üreticisi haline geleceğini bildirdi.
Vali Karaloğlu, Antalya'nın Manavgat İlçesi Çakış Mahallesi Yeniköy Sokağı'nda bulunan Bimuz seralarında ve sarartma ile paketleme tesislerinde incelemelerde bulunarak üreticilerden bilgi aldı.
Karaloğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın çok önemli bir kadim tarım şehri olduğunu belirterek, son dönemde tropik meyvelerle ilgili çok önemli gelişmelerin olduğunu ifade etti.
Bu yaz Gazipaşa ilçesinde tropik meyve hasadı yaptıklarını aktaran Karaloğlu, kış çileği noktasında da önemli gelişmeler olduğunu belirtti.
Bugün incelemelerde bulunduğu serada sadece muz üretilmediğini, aynı zamanda sarartma ve paketlemenin de yapıldığını aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:
"Bu tesis, Antalya'nın muzda yekpare en büyük serası. 175 dönümlük yekpare bir sera ve yanında sarartma ve paketleme tesisi ile beraber mükemmel bir tesis. Özellikle Manavgat'ta son 3 yıldır muz seracılığı noktasında çok önemli gelişmeler var. Muzun yan sanayisi diyebileceğimiz sarartma ve paketlemesi çok önemliydi. Muz'da Türkiye iç piyasasında 850 bin tonluk tüketim var. Bunun yaklaşık 550 bin tonunu Antalya ve Mersin üretiyor. Antalya son 3-4 yılda yaptığı atakla iki yıl sonra Türkiye'nin en büyük muz üreticisi haline gelecek."
Karaloğlu, Türkiye'nin muz tüketiminde Avrupa'nın gerisinde olduğunu belirterek, 3-4 yıl içerisinde iç tüketimin belli bir seviyeye gelmesinden sonra Türkiye'yi muz ithal eden değil, ihraç eden ülke konumuna bu çalışmaların getireceğini sözlerine ekledi.
İşletme sahibi Şevki Öncel de muz seralarını 3 yıl içerisinde 300 dönüme çıkartmayı ve dönüm başına yılda 15 ton ürün almayı hedeflediklerini dile getirerek, önceliklerinin de muzun lezzetini ve kalitesini bozmadan raf ömrünü uzatmak olduğunu kaydetti.

Münir Karaloğlu, Türkiye, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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