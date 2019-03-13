Antalya Vatman, Rayların Üzerinde Su İçen Kedi İçin Tramvayı Durdurdu

Vatman, rayların üzerinde su içen kedi için tramvayı durdurdu Antalya
'da nostalji tramvayının vatmanı Oğuz Ay (28), raylar üzerinde su içen kediyi görünce tramvayı durdurdu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Müze- Zerdalilik arasında çalışan nostalji tramvayında iki yıldır vatman olarak çalışan Oğuz Ay, geçen pazar günü kullandığı tramvay ile Kale
Kapısı durağından hareket ettiği sırada rayların üzerinde su içen kediyi gördü. Ay, 24 dakikada tamamlaması gereken seferini raylar üzerinde su içen kediyi rahatsız etmemek adına 6 dakika geç tamamladı. Kedinin su içmesini bitirmesini bekleyen Ay, tramvaydan inerek hayvanı diğer tarafa taşıdı.
'ÖDÜLLENDİRİLSİN' YORUMLARI YAPILDI
Bu anlar o sırada tramvaya binmek için bekleyen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, tramvayın güvenlik kameralarına da yansıdı. Sosyal medyaya yüklenen görüntü kısa sürede yüzlerce kez paylaşıldı. Paylaşılan görüntüye yorum yapan kişiler Antalya Büyükşehir Belediyesi
'nin sosyal medya hesabını da etiketleyerek vatmanın ödüllendirilmesini istedi.
HAREKET ETMEYİP BEKLEDİ
Nostalji tramvayında çalışan çalışma arkadaşlarıyla birlikte mama alıp tramvayın son duraklarında yaşayan sokak hayvanlarını beslediklerini söyleyen vatman Oğuz Ay, Sosyal medyada görüntüyü gören arkadaşlarım beni arayıp görüntüdeki kişinin ben olup olmadığımı sordu. Onlar sayesinde bu görüntüden ve ilgiden haberim oldu. O gün Kale Kapısı durağına yolcuları aldıktan sonra hareket edeceğim sırada kedinin su içtiğini fark ettim. Kediyi öyle görünce beklemem gerektiğini düşündüm. Su içmek insanların olduğu gibi doğadaki tüm canlılar için önemli bir ihtiyaç. O yüzden kedinin su içmesini bitirmesini beklemek istedim ve kedi su içtikten sonra yoluma devam ettim dedi.
TÜREL ARAYIP TEBRİK ETTİ
Tramvaydaki yolcuların kendisini tebrik ettiğini belirten Ay, Sosyal medyada hayvanlara yapılan kötü davranışları görüyoruz. Benim yaptığım hareket umarım herkese örnek olur. Ayrıca sosyal medyada görüntüleri izleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, şahsımı arayarak tebrik etti. Kendisine ve sosyal medyada güzel düşüncelerini paylaşan kişilere çok teşekkür ediyorum diye konuştu.
Nostalji tramvayının son durağı olan ve depolama alanı olarak kullanılan Zerdalilik durağı ise 'Tomas' adlı kediye ev sahipliği yapıyor. Çalışanlar tarafından bakılan kedi için 'durağın demirbaşı' deniyor.
Antalya, Güncel
Kaynak: DHA